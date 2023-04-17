Huawei, orta segment telefonları Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra’yı duyurdu. Lansmanda, Nova 11 serisi akıllı telefonlar şüphesiz bu etkinliğin en önemli noktasıydı. İşte şirketin en yeni üst orta sınıf cihazlarıyla ilgili tüm ayrıntılar.

Huawei Nova 11

En son serideki temel model, oldukça etkileyici olan sadece 6,88 mm’lik toplam genişliği ve sadece 168 gram ağırlığıyla darbeye dayanıklı ancak ultra ince bir gövdeye sahip. Çinli teknoloji devi ayrıca yüzde 93,8 gibi yüksek bir ekran/gövde oranı sunarken, cihazın gövdesi kamera halkasında ve akıllı telefonun yanlarında metal kullanımıyla birinci sınıf bir tasarım sunuyor. Nova 11 modeli, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük ile gelen düz bir 6,7 inç OLED ekrana sahip olacak.

Özellikle Nova 11 serisi, genel olarak dünyanın uydu iletişimine sahip ilk orta sınıf akıllı telefon serisi olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte, temel Nova 11 modeli uydu üzerinden yalnızca tek yönlü bir iletişim sunuyor. Nova 11 serisi aynı zamanda markanın ön ve arka görüntü sensörleri için XD Portre kamera teknolojisine sahip ilk modeli. Bu sayede farklı ışıklandırma ortamlarında harika portre çekimleri yapılabiliyor ve cilt dokusu, gölge dokusu, doğru renkler ve daha birçok ayrıntı yakalanarak çekimlerin daha zengin görünmesi sağlanıyor.

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Nova 1, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil kapasitesine sahipken, 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştirilen yalnızca 4G Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisine sahip. Ön tarafta f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve lazer otofokus bulunuyor.

Nova 11 Pro

Üst düzey Pro varyantı, temel modelle aynı özelliklerin çoğuna sahiptir, ancak belirli yükseltmelerle. Nova 11 Pro, Kunlun cam koruması ve 120Hz yenileme hızı ile birlikte 2652 x 1200px çözünürlüğe sahip daha uzun 6,78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Bu model aynı zamanda 512GB’a kadar dahili depolama, Snapdragon 778G işlemcisi ile beraber geliyor. Bu model ayrıca etkileyici bir 100W hızlı şarj oranını destekleyen 4.500mAh pil kapasitesine sahip.

Telefon, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile beraber geliyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel selfie çekicinin yanı sıra f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel portre sensörü yer alıyor. Bu çift kamera kurulumu, ön kameralardan bile gelişmiş portre çekimleri sunmayı amaçlıyor. Özellikle, ön kamera 2x optik zoom ve 5x dijital zoom sunarken, arka kamera 10x dijital zoom sunabiliyor.

Nova 11 Ultra

Üst uç modelden bahsetmişken, Huawei Nova 11 Ultra bu üst orta aralık serisinin amiral gemisi modelidir. 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe, Kunlun Glass korumasına ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç uzunluğunda kavisli bir OLED ekrana sahip. Diğer iki modele benzer şekilde, bu cihaz da 100W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil seviyesine sahip. Ayrıca, Snapdragon 778G işlemcisi ile beraber geliyor.

Özellikle Nova 11 Ultra, kamerasında değişken diyaframlı lens sunan dünyanın ilk orta sınıf akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Arka taraftaki birincil kamera, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir sensör (değişken diyafram açıklığı, bugün piyasaya sürülen ve 1000 dolarlık bir amiral gemisi telefon olan yeni Xiaomi 13 Ultra’da da sunuluyor). Bu, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip. Öte yandan, ön tarafta Nova 11 Pro’da olduğu gibi f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel geniş açılı bir atıcı ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel portre lensi ile çift kamera kurulumu bulunuyor.

Fiyat

Huawei Nova 11 2.499 Yuan (yaklaşık 363 Dolar)

Nova 11 Pro 3.449 Yuan (yaklaşık 502 Dolar)

Nova 11 Ultra 4.449 Yuan (yaklaşık 648 Dolar)