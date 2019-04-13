Honor 8A Pro tanıtıldı!

Huawei’in alt markası olan Honor, 8A’ dan sonra yeni modeli olan 8A Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 8A Pro adıyla raflardaki yerini alacak olan model orta segment özellikler taşıyor ve hem ekonomik hem de teknolojiye hitap eden model arayışında olan akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor.

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Honor 8A Pro özellikleri

6.1 inç büyüklüğündeki ekranı ile 1560×720 piksel çözünürlük sunan cihaz, gücünü Helio P35 işlemciden alıyor. Helio P35, 2.3 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli (Cortex A53) yapıya sahip bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca, microSD kart ile hafızayı 512 GB’a kadar artırabilmeniz mümkün. Kamera noktasında, cihaz 13 Megapiksellik bir arka kamera ve 8 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Bu özelliklerinin yanında cihaz, 3020 mAh’lık bir batarya ile birlikte geliyor.

Honor 8A’ dan en belirgin farklarında biri olarak, arkada parmak izi okuyucu bulunuyor. İki farklı renk (mavi ve siyah) seçeneği ile gelecek olan Honor 8A Pro, Rusya’ da 218 dolar etiket fiyatına sahip. Türkiye fiyatı henüz belli olmamak ile birlikte, özellik ve yurt dışı fiyatı göz önüne alındığında, orta-alt segment grubunda yer alması bekleniyor.