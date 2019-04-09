Honor 20i lansman tarihi belli oldu!

Honor 20i modeli 17 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda, damla olarak bildiğimiz 32 MP’lik bir selfie kameralı çentikli bir ekran olacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA tarafından HRY-TL00T/AL00T/AL00Ta model numaralı telefonlar onaylanmıştı.

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Honor 20i hakkında sızan özellikler

Yayınlanan kısa videoda, telefonun özellikleri hakkında herhangi bir bilgi açıklanmıyor. Ancak TENAA listesine göre: 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlük sunacak olan 6,2 inç ekranla gelecek. Telefona güç veren 2,2 GHz 8-çekirdekli işlemci, Kirin 710 işlemcisi olabilir.

Telefonda 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle beraber 64 GB ve 128 GB depolama alanı varyasyonları olması bekleniyor. Ek depolama için, bir microSD kart yuvasının olacağını belirtelim. En son EMUI tabanlı Android 9 Pie OS cihazda yüklü gelecek. Son olarak kamera noktasında ise 24 MP+ 2 MP+ 8 MP’lik üçlü kamera ev sahipliği yapacak.

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Söylentilere göre lansmanda Honor Magicbook 2019’un da tanıtımı yapılabilir. Şimdilik yeni MagicBook hakkında sınırlı bilgiye sahibiz, ancak birkaç gün içinde çok daha fazlasını sizlerle paylaşacağız.

Lansmanı yapılacak olan Honor 20i’nin Avrupa’da tahmini 280 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Honor 20i, bu fiyat etiketiyle geleceğini düşürsek, kıyasıya rekabetin devam ettiği orta segment telefon pazarına yeni bir alternatif olacağını söyleyebiliriz.