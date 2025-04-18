Galaxy S20 serisi yeni güncelleme aldı. Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerine gelen bu güncelleme sayesinde cihazlar daha güvenli ve kararlı bir yazılım deneyimine kavuşuyor. Peki, Galaxy S20 serisi Mart 2025 güncellemesi ile neler değişti?

Galaxy S20 serisi Mart 2025 güncellemesi ile neler değişti?

Galaxy S20 serisi yeni güncelleme aldı. Samsung’un 7 Nisan itibarıyla One UI 7 kararlı sürümünü dağıtmaya başlayacağı duyurulmuşken, gözler bir süredir eski amiral gemilerine çevrilmişti. Merakla beklenen haber sonunda geldi: Galaxy S20 serisi için Mart 2025 güncellemesi resmen yayımlandı.

Bu yeni yama, toplamda 58’den fazla güvenlik açığını kapatarak veri güvenliğini önceleyen kullanıcılar için büyük bir adım anlamına geliyor. Güncelleme, sadece yazılım açısından değil, cihazın genel stabilitesi ve pil performansında da hissedilir iyileştirmeler sunuyor.

Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyebilirsiniz. Eğer henüz cihazınızda görünmüyorsa, bölgesel dağıtım süreci devam ettiği için biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Samsung’un bu hamlesi Galaxy S20 kullanıcılarını oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Bu tür yazılım destekleri, ikinci el piyasasında da cihazların değerini korumasına katkı sağlıyor. Galaxy S20 serisi güncelleme süreci, Android ekosisteminde eski cihazlara verilen desteğin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

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