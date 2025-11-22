Türkiye’de akıllı telefon pazarını yakından takip eden kullanıcılar, “Acaba Honor bu kez ne gibi sürprizlerle geliyor?” diye merak ediyor. Özellikle son dönemde hızla büyüyen marka, 24 Kasım lansmanı öncesinde beklentileri iyice yükseltmiş durumda. Peki, yeni modeller güvenlikten performansa kadar ne gibi farklılıklar sunacak?

Honor 500 Pro yeni nesil 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile geliyor!

Honor cephesinden gelen bilgiler, serinin Pro modelinde tamamen yeni bir 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün kullanılacağını doğruluyor. Bu teknoloji, klasik optik sensörlere kıyasla çok daha güvenli bir yapı sunarken, markanın açıklamasına göre yalnızca 0.1 saniyede kilidi açabiliyor.

Ayrıca cihazın IP69K sertifikalı yapısı sayesinde ekran ıslakken bile sensör sorunsuz şekilde çalışıyor. Türkiye’de nemli hava, spor aktiviteleri veya mutfakta telefon kullanma gibi durumlar düşünüldüğünde, bu yenilik kullanıcılarına ciddi bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Donanım cephesinde de Honor 500 Pro modelinin oldukça iddialı olduğu belirtiliyor. Son sızıntılar, modelin Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirileceğini, devasa bir 8.000 mAh batarya taşıyacağını ve 50 MP çözünürlüğe sahip 3x optik yakınlaştırmalı bir telefoto kamera ile geleceğini aktarıyor. Tüm bu bileşenler, markanın bu yıl performans ve pil ömrü konusunda rakiplerine açık bir mesaj verdiğini gösteriyor.

Serinin düz modeli olan Honor 500 modelinde ise yine güçlü bir donanım tercih ediliyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ile kutudan çıkacak. Bu da Türkiye’de fiyat/performans ekseninde telefon tercih eden kullanıcılar için Honor 500 modelini daha çekici kılıyor.

Siz bu yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ailenin yeni teknolojileri, özellikle 3D ultrasonik sensör ve güçlü donanım paketleri, kullanıcı beklentilerini karşılar mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!