Honor 10X, yeni adı ve özellikleriyle ortaya çıktı!

Son dönemin öne çıkan akıllı telefon markalarından Honor, amiral gemisi modellerinin ardından orta-üst seviye ürünlerini de yenilemeye hazırlanıyor. Markanın yakın zamanda tanıtılması beklenen telefonu Honor 10X, değişen ismi ve bazı kilit özellikleriyle ortaya çıktı!

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Honor 10X, Redmi ile rekabette elini güçlendirmek için isim değiştiriyor!

Önceki hafta yansıyan bazı bilgiler, Honor 10X modelinin farklı bir isimle piyasaya çıkabileceğini gösteriyordu. Bu iddia, Honor cephesinden gelen bir açıklama ile resmen doğrulanmış oldu. Markanın orta-üst seviyeye hitap edecek olan yeni modelinin adı Honor X10 olacak. Redmi ile yakın bir rekabet içerisinde olan markanın, yakında duyurulacak Redmi 10X ile karışıklık yaşamamak için bu kararı aldığı belirtiliyor.

Öte yandan, Weibo üzerinden yayılan yeni bir sızıntı Honor X10’un kilit özelliklerinden bazılarını ortaya koyuyor. 6.63 inçlik Full HD+ IPS bir ekrana sahip olacağı belirtilen telefon, 120 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Honor X10, gücünü ise 5G destekli HiSilicon Kirin 820 işlemciden alacak. Ayrıca 22.5W hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya da cihazın iddia edilen teknik özellikleri arasında bulunuyor.

Mayıs ayında duyurulması planlanan Honor X10’un yanı sıra, son dönemde adeta klasikleşen Pro sürümü de ailede yerini alacak. Bu cihazın da HiSilicon Kirin 985 işlemci sayesinde fiyat/performans alanında güçlü ögeler sunması bekleniyor. Son olarak Honor 10X selefinin 250 dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.