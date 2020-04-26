Akıllı Telefonlar
Honor 10X, yeni adı ve özellikleriyle ortaya çıktı!
Son dönemin öne çıkan akıllı telefon markalarından Honor, amiral gemisi modellerinin ardından orta-üst seviye ürünlerini de yenilemeye hazırlanıyor. Markanın yakın zamanda tanıtılması beklenen telefonu Honor 10X, değişen ismi ve bazı kilit özellikleriyle ortaya çıktı!
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Honor 10X, Redmi ile rekabette elini güçlendirmek için isim değiştiriyor!
Önceki hafta yansıyan bazı bilgiler, Honor 10X modelinin farklı bir isimle piyasaya çıkabileceğini gösteriyordu. Bu iddia, Honor cephesinden gelen bir açıklama ile resmen doğrulanmış oldu. Markanın orta-üst seviyeye hitap edecek olan yeni modelinin adı Honor X10 olacak. Redmi ile yakın bir rekabet içerisinde olan markanın, yakında duyurulacak Redmi 10X ile karışıklık yaşamamak için bu kararı aldığı belirtiliyor.
Öte yandan, Weibo üzerinden yayılan yeni bir sızıntı Honor X10’un kilit özelliklerinden bazılarını ortaya koyuyor. 6.63 inçlik Full HD+ IPS bir ekrana sahip olacağı belirtilen telefon, 120 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Honor X10, gücünü ise 5G destekli HiSilicon Kirin 820 işlemciden alacak. Ayrıca 22.5W hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya da cihazın iddia edilen teknik özellikleri arasında bulunuyor.
Mayıs ayında duyurulması planlanan Honor X10’un yanı sıra, son dönemde adeta klasikleşen Pro sürümü de ailede yerini alacak. Bu cihazın da HiSilicon Kirin 985 işlemci sayesinde fiyat/performans alanında güçlü ögeler sunması bekleniyor. Son olarak Honor 10X selefinin 250 dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17, pil ve şarj özellikleri onaylandı!
Meizu bir süredir yeni çıkaracağı amiral gemisi olan Meizu 17 ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Bugün ise cihazın pil ve şarj özellikleri onaylandı. Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan bir gönderide Meizu 17‘nin 4.500 mAh pil değerine sahip olacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Meizu 17‘nin şarj özellikleri bazı sızıntılarda görülmüştü bu sefer ise resmi olarak paylaşıldı. mCharge destekli olacak olan pil 30W hızlı şarjı destekleyecek.
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Meizu 17 hakkında başka neler biliniyor?
Daha önceden ortaya çıkan sızıntılardan sonra şirket, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 ile geleceğini paylaşmıştı. Ayrıca telefon UFS 3.1 depolama birimini destekleyecek. UFS 3.1, ilk olarak Vivo İQOO 3‘te görülmüştü. UFS 3.0 şu an amiral gemilerinde yaygın olarak görülmekte fakat UFS 3.1 henüz yaygınlaşmadı. UFS 3.1 depolama birimi ile telefonların veri aktarım hızları önemli ölçüde artmış olacak. Cihaz hakkında bilinen bir başka detay ise dörtlü kamera sistemine sahip olması. Ortaya çıkan renderlarla birlikte kamera kurulumunu detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Fakat kameraların teknik özellikleri henüz bilinmiyor.
Meizu 17‘nin ekran özellikleri henüz tam olarak bilinmese de ekranın 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını biliyoruz. Günümüzde cihazlarda görmeye alıştığımız yüksek ekran tazeleme hızlarına yeni Meizu amiral gemisi de sahip olacak. Meizu 17, 8 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak. O zamana kadar daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Sızıntı: Samsung pop-up kameraya sahip bir model duyurabilir!
Çentiksiz ekranlar 2019 yılına tam olarak damga vurarak pazara hakimiyet sağlamıştı. Bu yıl ise beklenen etki devam etmedi ve pop-up kameralı telefonlar bir anda hayatımızdan çıkmaya başlayarak yerini kamera deliklerine bıraktı. Çok geçmeden, Samsung’un bu akıma devam ederek yeni bir pop-up kameraya sahip model üzerinde çalıştığı açıklandı. Garip bir şekilde, modele ait render görüntüleri bile sızdırıldı.
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Sızıntılar tutarlı paylaşımlarıyla bilinen @OnLeaks adlı kullanıcı tarafından Twitter üzerinden yayınlandı. Render görüntülerinde, Samsung’un Galaxy A80 modelini benimsediğini ancak farklı bir tasarım kullandığını görüyoruz. Cihazın ön kısmında herhangi bir çentik veya delik bulunmuyor ve çerçeveler çoğunlukla inceliğini yansıtıyor. Galaxy A80 modelinin aksine, cihaz pop-up kurulumunda sadece selfie kamerasını barındırıyor.
Cihazı diğer modellerden ayıran şeyin ise, arka kısmında bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek olması gibi görünüyor. 2020’de AMOLED cihazlarda, ekran içi parmak izi tarayıcı ve LCD cihazlarda yan parmak izi tarayıcısı görmeye alışmıştık. Samsung’un şu an için telefonda hangi ekran teknolojisini kullanacağı belirsiz fakat görünen o ki parmak izin tarayıcısının konumuna göre cihazın uygun fiyatla LCD teknolojisini barındırması muhtemel.
Ek olarak cihaz görüntülerde üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip gibi görünürken, telefonun arka kısmında kavisli yan kenarlar bulunuyor. Sızıntıyı gerçekleştiren OnLeaks’in söylediklerine göre cihaz, USB Type-C ve 3mm’lik bir jak girişine sahip olacak. Ekran boyutu kısmında 6.5 inçlik bir tasarım görürken, cihazın 183.5 x 77 x 9.2 mm ölçütlerinde olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni iPhone SE modelinden şaşırtan Benchmark sonuçları
Yeni iPhone SE modeli CPU ve GPU‘ya yönelik Benchmark testlerinde, amiral gemileri Samsung S20 Ultra ve Pixel 4’ü yeniyor. Ekran çözünürlüğünün daha düşük olması faktörü sebebiyle, iPhone SE yoğun GPU testlerinde iPhone 11 modelini bile geride bırakmayı başarıyor.
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Apple’ın son amiral gemisi iPhone 11’de, A13 Bionic işlemci kullanıldığını biliyoruz. Fakat iPhone SE modelinin daha küçük boyutlarda olması ve daha düşük fiyatta sunulmasına rağmen, yine de iPhone 11 ile aynı işlemciye sahip olması dikkat çekiyor. Ayrıca SE modeli, 4 çekirdekli bir Apple GPU tarafından da destekleniyor, ancak cihazda iPhone 11’in 4GB’lık Ram kapasitesine karşı, 3 GB Ram bulunuyor. Bu noktada, iOS işletim sistemine sahip olan cihazların, Android’de olduğu gibi 12GB gibi Ram miktarlarına ihtiyacı yok. Bu yüzden iPhone SE, düşük Ram kapasitesine rağmen, Android cihazlara karşı daha iyi performans gösterecek kadar Ram’e sahip.
Yapılan testlerde ilk kriterler Javascript performansını içeriyordu ve iPhone SE, Speedometer 2.0’da iPhone 11 modelinin hemen arkasındaydı. Ancak model, JetStream 2’de iPhone 11’i geride bıraktı. Bu kriterlere göre SE modeli, Samsung Galaxy S20’den tam olarak iki kat hızlı bir biçimde testi tamamladı. Başka bir tarayıcı tabanlı web performansı ölçütü olan WebXPRT 3’te ise iPhone SE, iPhone 11’den daha iyi performans gösterdi.