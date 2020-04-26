Gizemli bir Realme modeline ait görüntüler ortaya çıktı

Henüz X50m modeli yeni tanıtılmış iken; Realme cephesinden, yeni ve gizemli bir akıllı telefon modeline ait görüntüler ortaya çıktı. Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da ortaya çıkan görüntülere bakar isek; yeni çıkacak olan cihaz, Realme’nin ilk oyun telefonu olacak gibi duruyor.

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Gizemli Realme modeli ile ilgili neler biliyoruz

Daha önce Realme firması tarafından görülmemiş bir tasarım anlayışına sahip olan bu gizemli cihaz, görenleri şaşırttı. Arka tarafta piyano siyahına benzer siyah bir yüzey bulunan cihaz, sırt kısmında kevlar ile desteklenmiş. Bize biraz Oppo modellerini andıran cihazın arkasında, orta kısımda Realme logosu bulunuyor. Bunun dışında arkada 3 adet kamera göze çarpıyor. Kamera modülünün yan tarafında ise LED flaş bulunuyor.

Bu sene çıkardığı, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleriyle, akıllı telefon pazarında adeta “ben de buradayım” diyen Realme, gün geçtikçe daha başarılı satış rakamları yakalıyor. Bu sene Snapdragon 865 işlemciye ve 5G gibi özelliklere de sahip cihazlar çıkaracak olan Realme, bu cihazlarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir spesifik detayı kullanıcılar ile henüz paylaşmadı. Acaba sızdırılan cihaz, bu cihazlardan birisi mi yoksa Realme’nin gelecekteki yeni amiral gemisi modeli mi kesin bir kanıya varmak zor. Fakat bize kalırsa bu model, Realme’nin yeni oyuncu akıllı telefonlarından birisi olacak; çünkü yakın zamanda Realme’nin oyuncuları da hedef kitlesi arasına katacağını öngörüyoruz. Öte yandan bu cihaz belki de sadece bir prototip ve uzun bir süre gerçek anlamda piyasaya sürülemeyecek. Peki sizin bu gizemli Realme modeline ait düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!