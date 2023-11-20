Qualcomm, birkaç gün önce geçen yılın Snapdragon 7 Gen 1’inin yerini alan Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini duyurdu. Çin merkezli teknoloji devi HONOR, 23 Kasım’da tanıtılacak HONOR 100 serisi telefonunda bu yonga setini kullanacağını doğruladı. Şimdi MAA-AN00 model numaralı HONOR 100, Geekbench listesinde göründü ve telefonun performans detaylarını ortaya çıkardı. Bu aynı zamanda telefonda 16 GB RAM ve Android 13 olduğunu doğruluyor.

Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 7 Gen 3, 2,63 GHz hızında bir adet ARM Cortex-A715 tabanlı prime çekirdek, 2,4 GHz’e kadar saat hızına sahip 3 adet ARM Cortex-A715 tabanlı performans çekirdeği ve 4 adet ARM Cortex-A510 tabanlı verimlilik çekirdeği içeren Kryo CPU’ya sahiptir. Verimlilik çekirdekleri, 1,8 GHz’e kadar hıza sahip.

İlginizi Çekebilir: HUAWEI Mate 60 Pro+ kamera performansı nasıl? | DXOMARK #43

Telefon, tek çekirdekte 1139, çoklu çekirdekte ise 3375 puan aldı. Bu, Snapdragon 7 Gen 1 destekli HONOR 90’ın tek çekirdekte 1088 ve çok çekirdekte 3142 puanından kesinlikle daha iyi. Ancak Snapdragon 7+ Gen 2, tek çekirdekte 1600+ aralığında ve çok çekirdekli Geekbench 6 kıyaslamasında 4100+ puan aldığından çok daha üstündür.

Qualcomm’un duyurusunda, Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla %50 daha hızlı GPU performansı vaat edildi, ancak Snapdragon 7+ Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla 2 kat daha fazla performans vaat etti.

MAA-AN10 model numaralı HONOR 100 Pro da Geekbench’te göründü ve tek çekirdekte 1882 ve çok çekirdekte 4923 puan alarak Snapdragon 8 Gen 2 SoC’yi ortaya koydu. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip ve Android 13’ü çalıştırıyor. HONOR 100 serisinin fiyatı da dahil olmak üzere daha fazla detayı, bu haftanın sonlarında resmiyet kazandığında öğrenmiş olacağız.