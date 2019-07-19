Hongmeng OS, akıllı telefonlarda kullanılmayacak!

Hongmeng OS işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağı, Huawei yönetim kurulu üyesi ve kıdemli başkan yardımcısı Catherine Chen tarafından açıklandı.

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Hongmeng OS hangi cihazlarda kullanılacak?

Geçtiğimiz dönemde ABD başkanı Donald Trump‘ın Çin‘e uyguladığı ticari ambargo sebebiyle pek çok Çinli şirket zor bir dönem geçirmişti. Bu süreçten en çok etkilenen şirket ise hiç şüphesiz Huawei‘ydi. Bu ambargo Android işletim sisteminin sahibi olan Google‘la Huawei‘nin verimli ortaklığını da bir hayli zedelemişti. Google, Android Q beta programı listesinden Huawei akıllı telefonlarını çıkarmış ve şirketin yeni telefonlarında Android işletim sisteminin kullanılmayacağını açıklamıştı.

Bu olaylar üzerine Huawei‘nin akıllı telefonlarında üzerinde uzun süredir çalıştığı Hongmeng OS işletim sistemini kullanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Kimi şirket yetkililerinin açıklamaları ve kurum içi sızıntılar da bu iddiayı destekliyordu. Çinli teknoloji devinin yönetim kurulu üyesi ve kıdemli başkan yardımcısı Catherine Chen‘in yaptığı son açıklama ise bu haberleri çürütür nitelikte.

Chen, açıklamasında Hongmeng OS işletim sisteminin Android‘in yerini almayacağını ve yeni işletim sisteminin akıllı telefonlarda yer bulmayacağını belirtti. Hongmeng‘in endüstriyel alanda kullanılacağını söyledi. Başkan yardımcısı, Hongmeng‘in akıllı telefonlar için tasarlanan ve genellikle milyonlarca kod satırı olan mobil işletim sistemlerine kıyasla daha az sayıda kod satırı bulunduğunu da ekledi.

Hongmeng işletim sisteminin Huawei‘nin önümüzdeki ay tanıtacağı ilk akıllı televizyonunda kullanılması bekleniyor.