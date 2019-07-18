Samsung Galaxy Note 10+, Snapdragon 855 Plus kullanmayabilir!

Samsung Galaxy Note 10+ modelinde Qualcomm‘un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 855 Plus işlemcisine yer verilmeyebilir.

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Samsung Galaxy Note 10+ tahminleri

Tanıtım tarihine bir aydan daha kısa süre kalan Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un prestijli Galaxy Note ailesinin yeni üyesi hakkındaki sızıntılar yoğunlaşıyor. Şirket, hızlı şarj konusunda diğer akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kaldığı için sıkça eleştiriliyordu. Galaxy Note 10 ailesiyle bu durum değişecek gibi gözüküyor. Sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe hesabından yapılan paylaşımda; üreticinin Galaxy Note 10 modelinde orta seviye Galaxy A70 modelinde olduğu gibi 25 W, Galaxy Note 10+‘ta ise 45 W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Telefonda hangi işlemcilerin kullanılacağı da netleşmeye başladı. WinFuture sitesinin haberine göre Amerika’da satılan modellerde Snapdragon 855‘e yer verilecek. Son günlerde çıkan haberlerde telefonda Snapdragon 855 Plus işlemcisinin kullanılabileceği dile getiriliyordu. Dünyanın geri kalanı ise Galaxy S10 ailesinde kullanılan Exynos 9820 işlemcisinin yeni versiyonu Exynos 9825‘ten güç alan Galaxy Note 10 varyasyonlarını kullanacaklar.

Galaxy Note 10 ailesi 7 Ağustos‘ta düzenlenecek olan Galaxy UNPACKED 2019 etkinliğinde tanıtılacak.