Honda ve LG Energy ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri’nde bir elektrikli otomobil pil fabrikası kuracak. Fabrika sonunda yıllık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

İki şirket yaptığı açıklamada, Honda ve LG’nin gelecek yılın başlarında fabrika inşaatına başlayacağını bildirdi. Fabrikada seri üretime 2025 yılı bitmeden başlanacak. Fabrikada üretilen piller, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. Bu nedenle piller yalnızca elektrikli Honda ve Acura otomobillerinde kullanılacak. Fabrikanın yıllık 40GWh üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Şirketler, her yıl kaç arabaya akü tedarik edilebileceğini açıklamadı.

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Honda ve LG’ye göre fabrika 4,4 milyar dolara mal olacak. Honda ve LG Energy, gelecek yıl tesisin inşaatına başlamadan önce bir ortak girişim kuracaklar. Financial Times‘a göre LG, ortak girişimin yüzde 51‘ine sahip olacak; Honda diğer yüzde 49’una sahip olacak. Üretim yerinin nerede olacağı henüz bilinmiyor.