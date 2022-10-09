Hollanda’da bir kasaba (Bodegraven-Reeuwijk), bir zamanlar şeytani bir sübyancı çetesine ev sahipliği yaptığını söyleyen bir komplo teorisinin yayılmasını durdurmak için Twitter’ın harekete geçmesini isteyen bir davayı kaybetti.

Kasabanın 1980’lerdeki suçların işlendiği yer olduğuna dair asılsız haberler ilk olarak 2020’de ortalıkta dolaşıyordu. Yerel makamlar, sosyal medya sitesi tarafından iddia edilen olaylarla ilgili tüm gönderilerin kaldırılmasını istemişti. Ancak Hollandalı bir yargıç, Twitter’ın hikayeyle ilgili yasa dışı içeriği kaldırmak için yeterince şey yaptığını söyledi.

Söylentilerin arkasındaki üç kişiden biri, çocukken tacize uğradığını ve cinayetlere tanık olduğunu söyledi. Hikayeler daha sonra, yaklaşık 35.000 kişilik kasabayı, çiçek bırakmak ve ölü çocukların mezarlarına mesaj yazmak için yerel mezarlığı ziyaret eden komplo teorisyenlerinin odak noktası haline getirdi.

Yerel yetkililer, bu ziyaretlerin, özellikle mezarlığa gömülen çocukların ebeveynleri olmak üzere, bölge sakinleri arasında “büyük huzursuzluk ve öfkeye” neden olduğunu söyledi. Lahey bölge mahkemesi kararını verirken, Twitter’ın hikayelerle ilgili diğer tweet’leri diğer hesaplardan kaldırmasını emretmediğini, ancak şirkete şehirden gelen belirli kaldırma taleplerine derhal yanıt vermesini söylediğini söyledi.

Twitter, yasal içeriği etkilemeyecek Bodegraven-Reeuwijk hikayelerini bulmak için iyi bir filtre oluşturmanın imkansız olduğunu savundu. Hollanda, Bodegraven-Reeuwijk hikayesini kışkırtmakla suçlanan üç adamı insanları kışkırtmak ve ölüm tehditleri yapmaktan açılan davalarının ardından hapse attı.