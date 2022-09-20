Hollanda’da bir kasaba (Bodegraven-Reeuwijk), bir zamanlar şeytana tapan pedofili çetesine ev sahipliği yaptığını iddia eden bir komplo teorisinin yayılması nedeniyle Twitter’ı mahkemeye verdi.

Üç adam, kasabada 1980’lerde birden fazla çocuğun istismara uğradığı ve öldürüldüğüne dair yanlış haberler yaydı. Şahıslar yalan haberi yaymaya ilk olarak 2020’de başladı. Lahey yakınlarındaki kasabada büyüyen kişiler, suçlara çocukken tanık olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer, iddia edilen olaylarla ilgili tüm gönderilerin kaldırıldığını görmek istiyor.

İddialar, düzinelerce insanı, görünüşte rastgele ölü çocukların mezarlarına çiçek ve haraç bırakmak için kasabanın Vrederust mezarlığına gitmeye sevk etti.

Twitter’ın avukatı Jens van den Brink, Lahey Bölge Mahkemesinde gerçekleşecek duruşma öncesinde yorum yapmayı reddetti.

Geçen yıl, aynı mahkeme üç adamın kasaba hakkındaki tüm tweet’leri kaldırmasını emretti, ancak iddialar dolaşmaya devam ediyor.

Kasabanın avukatı Cees van de Sanden, Twitter’ın temmuz ayında iddialarla ilgili tüm gönderileri bulup kaldırma talebine yanıt vermediğini söyledi.

RTL Nieuws’un bildirdiğine göre Belediye Başkanı Christiaan van der Kamp, iddiaların “çok acı verici ve hatta bazen ölenlerin yakınları için tehdit edici” olduğunu söyledi.

İddiaların arkasındaki üç adam, şu anda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de dahil olmak üzere bir dizi kişiye karşı kışkırtma ve ölüm tehdidinde bulunmak için ayrı davalarda mahkumiyetlerinin ardından hapis cezasına çarptırıldı.