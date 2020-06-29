Oyun
Hideo Kojima yeni oyununu geliştirmeye başladı!
Oyun dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Hideo Kojima yeni oyunu için çalışmalara başladı. Ünlü yapımcı Twitter’dan yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.
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Hideo Kojima “yeni” bir oyun üzerinde çalışıyor!
Oyun dünyasına kattığı eserler ile adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hideo Kojima, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yapımcı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte tamamen yeni bir başlık üzerinde çalıştıklarının müjdesini hayranlarına iletti. Sanat yönetmeni Yoji Shinkawa ile çalışmalara başladıklarını belirten ünlü yapımcı, şimdiye kadar karakter tasarımı, arka plan, dünya, renk paleti, roller ve detaylı fikirler üzerinde tartıştıklarını takipçilerine aktardı.
Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020
Resim paylaşmayı ihmal etmeyen Kojima, tasarımların yer aldığı kağıtları Death Stranding oyunundan da bildiğimiz BB karakteri ile gizledi. BB karakterinin görünmesi nedeniyle Death Stranding 2 üzerinde mi çalışılıyor yorumları ortaya çıksa da, paylaşımda yer alan “yeni başlık” kelimeleri kafalarda soru işaretine neden oldu. Hatta bazı hayranların kağıtlarda yer alan gemi resimlerini Star Wars evreninden görmeye alıştığımız “Star Destroyer” gemilerine benzetmesi de ilginç yorumlara neden oldu. Hali hazırda üzerinde çalışılan oyunun ne olduğu hakkında detaylı bilgilere ne yazık ki ulaşılamıyor. Bu nedenle Kojima‘nın yapacağı resmi açıklamaya kadar spekülasyonlar devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım ünlü yapımcı nasıl bir eser ile bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz.
Oyun
Ubisoft’tan yeni bir Battle Royale: Hyper Scape
Son dönemde oyun dünyasına damga vuran, çok oynanan ve çok kazandıran oyun türü: Battle Royale. Ubisoft’tan bu alanda yeni bir oyun geliyor. Ubisoft’un Battle Royale‘i Hyper Scape Temmuz oyunda çıkacak ve ücretsiz olarak oynanabilecek.
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Ubisoft‘un yeni Battle-Royale FPS oyunu Hyper Scape‘i bugün tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 12 Temmuz.
Son dönemde birçok Battle Royale oyunu kullanıcılara sunuldu. Ancak Ubisoft, Hyper Scape‘te fark yaratma konusunda kararlı gözüküyor. Oyun, Twitch‘e şuana kadar hiçbir oyunun olmadığı kadar entegre olacak, hatta Twitch sohbeti ve diğer unsurlar oyuna direkt olarak etki edecek. Ubisoft, oyunu tanıtmak için yüzlerce yayıncıya, profesyonel oyunculara ve Youtuberlara davet gönderdi. Davetiye alanlar önümüzdeki hafta belli şartlar altında oyundan görüntüler yayınlayabilecek.
Hyper Scape‘in Twitch ile olan bu entegrasyonu oldukça yenilikçi duruyor.12 Temmuz‘da çıkacak oyun şimdiden birçok oyuncunun ilgisini çekmiş gözüküyor…
Genel
Yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu 2021’de konsollara gelecek!
Yayıncı Warner Bros ve geliştirici Avalanche Software, “oyuncuların sihirbazlar olarak rol almasına, Hogwarts ve çevresini gezebilmesine olanak sağlayan” yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Bloomberg tarafından bildirilen rapora göre, yapım 2021 sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X dahil olmak üzere platformlarda yerini alacak.
Oyundan bazı görüntüler 2018 yılında başlıksız olarak sızdırılmıştı. Raporda bu noktaya da değinen Bloomberg, o günden bu yana yayılan söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coronavirus pandemisi ve JK Rowling’e karşı büyüyen tepki nedeniyle oyunun satış tarihinin ileriye ertelendiği de konuşulmakta. JK Rowling geçtiğimiz günlerde, karakterlerin cinsel tercihlerine ve kamuoyunda yer alan görüşleri garip bir biçimde yorumlaması sebebiyle topa tutulmuştu.
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Rowling’in sonralarda açıkladığı evrene ait bazı detaylar oyuna dahil edilmemiş. Ayrıca oyun üzerinde çalışan bir kişi raporda Rowling’in oyun içerisine çok az katkısı olduğunu söylemiş. Warner Bros, haziran ayında gerçekleşen E3 2020’de bir basın toplantısı sırasında yeni Harry Potter oyununu duyurmayı planladı, ancak Bloomberg’e göre devam eden Coronavirus salgını nedeniyle bu duyuru iptal edildi.
22 Ağustos tarihinde DC Fandome kapsamında, yeni Batman oyununu açıklanmasının ardından, Harry Potter oyununun da sonraki bir tarihte çıkış yapacağı bildirildi. Ayrıca bu planlar Rowling’in tutarsız söylemlerinden önce yapıldı. Uzun süredir evreni düzgün bir şekilde yansıtan herhangi bir yapım olmadığı konusunu dile getiren Potterhead’lar bu habere sevinecekmiş gibi görünüyor.
Genel
Cyberpunk 2077, Çin’de satış rekorları kırıyor!
Geçtiğimiz hafta yapılan Cyberpunk 2077 etkinliğinin ardından, yapımın Çin sınırları içerisinde ciddi satış rakamları yakaladığı bildirildi. Ülkede, Steam üzerinde en çok satan oyunlar listesinin başında Cyberpunk 2077 yer alıyor.
Dünyanın herhangi bir bölgesine kıyasla en büyük oyun pazarlarından biri olan Çin’de bu denli büyük bir başarı yakalayan yapım, CD Projekt Red’i fazlasıyla sevindirmiş. Ayrıca bu satış başarısının sadece bir gün içerisinde yakalandığı vurgulanıyor. Buna göre ilerleyen günlerde yapımın dünya sınırları içerisinde en çok Çin pazarında satıldığını dahi duyabiliriz. Oyun Endüstrisi Analisti Daniel Ahmad’ın verdiği bilgilere göre, Cyberpunk 2077 Çin içerisinde büyük bir tutkuyla bekleniyor.
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Ayrıca analist, CD Projekt Red’in de ülke sınırları içerisinde ciddi bir saygınlığı olduğunu vurguluyor. Steam yani PC versiyonu için yakalanan bu satış başarısında, firmanın Çin için özel olarak tasarladığı, katı yasaları aşmayan seslendirme ve diyalogların da etkisi olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda, ülkede birçok defa ses getiren yapımların satış yasağına uğradığını görmüştük.
Geçtiğimiz günlerde seçkin içerik üreticileri tarafından belirli kısımlar için oynanış videoları yayımlanan yapım, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan oynanış videolarıyla karşılaştırıldığında grafik konusunda ciddi değişiklikler barındırıyor. Twitter ve Reddit üzerinde de birçok kullanıcı arasında şaşkınlık yaratan durum, firmaların genelde downgrade işlemi yapmasına karşın grafikler konusunda ciddi iyileştirmeler içeriyor.