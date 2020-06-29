Hideo Kojima yeni oyununu geliştirmeye başladı!

Oyun dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Hideo Kojima yeni oyunu için çalışmalara başladı. Ünlü yapımcı Twitter’dan yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

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Hideo Kojima “yeni” bir oyun üzerinde çalışıyor!

Oyun dünyasına kattığı eserler ile adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hideo Kojima, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yapımcı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte tamamen yeni bir başlık üzerinde çalıştıklarının müjdesini hayranlarına iletti. Sanat yönetmeni Yoji Shinkawa ile çalışmalara başladıklarını belirten ünlü yapımcı, şimdiye kadar karakter tasarımı, arka plan, dünya, renk paleti, roller ve detaylı fikirler üzerinde tartıştıklarını takipçilerine aktardı.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020

Resim paylaşmayı ihmal etmeyen Kojima, tasarımların yer aldığı kağıtları Death Stranding oyunundan da bildiğimiz BB karakteri ile gizledi. BB karakterinin görünmesi nedeniyle Death Stranding 2 üzerinde mi çalışılıyor yorumları ortaya çıksa da, paylaşımda yer alan “yeni başlık” kelimeleri kafalarda soru işaretine neden oldu. Hatta bazı hayranların kağıtlarda yer alan gemi resimlerini Star Wars evreninden görmeye alıştığımız “Star Destroyer” gemilerine benzetmesi de ilginç yorumlara neden oldu. Hali hazırda üzerinde çalışılan oyunun ne olduğu hakkında detaylı bilgilere ne yazık ki ulaşılamıyor. Bu nedenle Kojima‘nın yapacağı resmi açıklamaya kadar spekülasyonlar devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım ünlü yapımcı nasıl bir eser ile bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz.