Cyberpunk 2077, Çin’de satış rekorları kırıyor!

Geçtiğimiz hafta yapılan Cyberpunk 2077 etkinliğinin ardından, yapımın Çin sınırları içerisinde ciddi satış rakamları yakaladığı bildirildi. Ülkede, Steam üzerinde en çok satan oyunlar listesinin başında Cyberpunk 2077 yer alıyor.

Dünyanın herhangi bir bölgesine kıyasla en büyük oyun pazarlarından biri olan Çin’de bu denli büyük bir başarı yakalayan yapım, CD Projekt Red’i fazlasıyla sevindirmiş. Ayrıca bu satış başarısının sadece bir gün içerisinde yakalandığı vurgulanıyor. Buna göre ilerleyen günlerde yapımın dünya sınırları içerisinde en çok Çin pazarında satıldığını dahi duyabiliriz. Oyun Endüstrisi Analisti Daniel Ahmad’ın verdiği bilgilere göre, Cyberpunk 2077 Çin içerisinde büyük bir tutkuyla bekleniyor.

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Ayrıca analist, CD Projekt Red’in de ülke sınırları içerisinde ciddi bir saygınlığı olduğunu vurguluyor. Steam yani PC versiyonu için yakalanan bu satış başarısında, firmanın Çin için özel olarak tasarladığı, katı yasaları aşmayan seslendirme ve diyalogların da etkisi olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda, ülkede birçok defa ses getiren yapımların satış yasağına uğradığını görmüştük.

Geçtiğimiz günlerde seçkin içerik üreticileri tarafından belirli kısımlar için oynanış videoları yayımlanan yapım, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan oynanış videolarıyla karşılaştırıldığında grafik konusunda ciddi değişiklikler barındırıyor. Twitter ve Reddit üzerinde de birçok kullanıcı arasında şaşkınlık yaratan durum, firmaların genelde downgrade işlemi yapmasına karşın grafikler konusunda ciddi iyileştirmeler içeriyor.

Yapıma ait yeni oynanış videosu