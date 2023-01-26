Çin’in kuzey şehri Mohe’da 1969’dan bu yana en soğuk gününü yaşadı ve rekor seviye –53 dereceyeye düştü. Bunu fırsat bilen Çinli içerik üreticisi sıfırın altındaki sıcaklıklarda oyun oynamanın nasıl bir his olduğunu görmek için Intel Core i9-13900K CPU ve NVIDIA GeForce RTX 4090 yüklü tüm oyun bilgisayarını almaya karar verdi.

İçerik üreticisi Baka, ilk olarak bir H61 anakart üzerinde çalışan Intel 2./3. Nesil CPU’dan oluşan bir test kurulumunu bir araya getirdi. CPU herhangi bir soğutucu olmadan çalışıyordu ve sıcaklıklar çok düşük olduğu için CPU’nun çalışma sıcaklığı -2 ila -1C idi. AIDA64’ün stres testi altında bile, CPU sadece 1-3C‘lik bir sıcaklık kaydetti.

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Ancak bu eğlenceli değil, asıl yapı bu hikayenin neyle ilgili olduğu ve üst düzey bir Intel Core i9-13900K CPU, bir ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX grafik kartı ve 360 mm AIO soğutucu kullandı. Core i9-13900K’nın stres testleri altında iyi soğutma ile bile 90-100C’ye ulaşabildiği iyi bilinmektedir.

İlk olarak ılımlı ortamlarda çalıştırıldı ve CPU başlangıçta beklendiği gibi termal gaz kelebeği yaptı. Ancak işlerin çıldırdığı bir sonraki bölüm. Aslında dışarıdaki ısı o kadar soğudu ki pompa ve AIO içindeki sıvı dondu. İşleri aşırıya kaçmak için Noctua NH-P1 pasif soğutucuyu taktı. CPU o kadar çok termal tavan boşluğuna sahipti ki, 6.18 GHz’e kadar kolayca çalışıyordu. Yük altında GPU asla 30C’yi geçmedi.

6.18 GHz’de çalışan 24 Intel çekirdeğine ve NVIDIA’nın sıfırın altındaki sıcaklıklarla çalışan gezegendeki en iyi GPU’suyla oyun oynamak şahane bir deneyim olsa gerek.

Mohe’nin sıfırın altındaki vahşi doğasında bir gece test ettikten ve dışarı çıktıktan sonra, PC ve kablolar tamamen buz ile kaplandı. Donanımın hala sorunsuz çalıştığı söyleniyor. Ancak yine de bu kesinlikle ilginç bir deneydi. Firmalar işlemci ve GPU’larını bu soğuklukta çalışmak için geliştirmiyor. Bu yüzden uzun vadede sorun olabilir.