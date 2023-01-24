PlayStation 5’in 3. yaşına girmesiyle birlikte PS5 Pro hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak bugün Pro sürümü bekleyenlere kötü haber geldi. Tom Henderson, Sony’nin Nisan 2023’te yeni bir sıvı soğutmalı PlayStation 5 Pro piyasaya süreceğini iddia eden söylentiyi yalanladı.

İçindekiler PlayStation 5 Pro hayalleri başka bahara kaldı

PlayStation 5 Pro hayalleri başka bahara kaldı

Sony’nin konsolu PlayStation 5 Pro veya PlayStation 5 Slim olarak konumlandırmayacağını belirtti. Şirket buna PlayStation 5’in yeni bir sürümü adını verecek. Tom Henderson geleneksel olarak buna PS5 Gen 2 adının verileceğini belirtiyor. Özellikler açısından aynı olacak olan bu yeni sürüm, soğutma konusunda ve yer kaplama konusunda ana modele göre daha iyi olacak.

İddiaların kaynağı olan Tom; PlayStation 5’in mevcut sürümünün üretiminin bu yılın sonunda durdurulacağını ve yeni modelin Eylül ayında satışlara başlamayı planlayarak bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Tom Henderson PlayStation 5 Pro’nun bu nesilde piyasaya sürüleceğinden hiç emin değil. Konu ile ilgili açıklama yapan Tom; “Söyebileceğim tek şey PS6 hakkında PS5 Pro’dan daha fazla söylenti duyduğum.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Tom Henderson, yeni PlayStation 5 nesil 2’nin konsolun mevcut sürümünden çok farklı görünmeyeceğini de sözlerine ekledi. Bilmeyenleriniz için Tom Henderson daha önce Call of Duty: Vanguard ve Battlefield 2042 hakkında doğrulanmış bilgileri yayınlamıştı.

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Şimdilik Sony cephesi bu iddialara yanıt vermiyor. Çip krizinden dolayı ana modelin üretimini hala tam verimli bir şekilde yapamayan Sony, yeni sürümde bu sorunlardan tamamen kurtulacak gibi görünüyor.