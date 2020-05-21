Konu dışı
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Nasıl Alınır? (VIDEO)
HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl temin edilir, bugünkü videomuzda sizlere açıklamaya çalışacağım. Ulaşımlarda kullanılacak bu kodu,firmalar sizden isteyebilecekler.
Hayat Eve Sığar Kodu nasıl alınır? (İki Yöntem!!!)
SMS ile nasıl kod alınır?
Konu dışı
Foxconn, bu yılki gelirinin, son 20 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı
Covid-19 sürecinde adını her zamankinden daha fazla duymaya başladığımız ve Apple’ın en büyük tedarikçisi konumunda olan Foxconn; bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla son 20 yılın en düşük karlılığını yaşadı.
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Covid-19 sürecinin, Foxconn için zorlu geçmesine rağmen, 2. çeyrekte işlerin yoluna gireceği düşünülüyor
Foxconn, 2020 yılının ilk çeyreğine Covid-19 salgını yüzünden yaşanan problemlerden dolayı sıkıntılı başlamış idi. Bu sıkıntılar, Apple gibi üreticilerin tedarik sorunu yaşamasına ve Foxconn’un son 20 yılın en düşük karlılık oranlarına sahip olması ile sonuçlandı. Öngörülen düzeliş tarihi ise yakın; şirketin, 2020’nin 2. çeyreğini eski performansına yakın bir düzeyde kapatması bekleniyor. Bunun sebebi ise, Apple gibi şirketlerin yeniden üretime başlaması ve Foxconn’un tedarik sağlamaya devam edebilmesi olarak gösteriliyor. Böylece kısa bir süre sonra, şirket için işler yoluna girecek ve sektörde stabilizasyon yeniden sağlanacak gözü ile bakılıyor.
Konu dışı
Whatsapp Web’de karanlık moda nasıl geçilir
Whatsapp, geçtiğimiz aylarda mobil versiyonu için karanlık mod seçeneğini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Web sürümü için ise henüz karanlık mod devreye alınmamıştı; fakat karanlık mod seçeneğinin dünya genelinde çok fazla seveni olduğunun farkında olan geliştiriciler, bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Nihai haline yaklaşmakta olan Whatsapp Web’in karanlık modunu şimdiden kulanabilmek istiyor iseniz; ufak bir ayar değişikliği ile bu modu deneyimleyebilirsiniz.
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Whatsapp Web karanlık moda nasıl geçiş yapabilirim
Whatsapp Web üzerinde kullanabileceğimiz bu yeni tema, henüz nihai haliyle son kullanıcıya sunulmamış olsa bile; karanlık modu aktive etmek mümkün. Bunun için ilk önce Whatsapp Web’e giriş yapıyoruz. Açılan sayfayada Ctrl + Shift + I tuşlarına aynı anda basıyoruz ve sağ tarafta web sayfasının düzenleme konsolu açılıyor. Konsolun en üst kısmında, ‘body class=”web” kodunu bularak; bu kodu “web dark” olarak değiştiriyoruz. Ardından Enter tuşuna basarak onaylıyoruz ve tebrikler! Artık Whatsapp’ınızı bilgisayarınızda karanlık modda kullanabilirsiniz.
Yalnız hatırlatmadan geçmeyelim; sayfayı kapatıp açarsanız veya yenilerseniz, Whatsapp yeniden orijinal temasına dönecektir. Fakat biz çok kısa bir süre içerisinde karanlık mod seçeneğinin ayarlar sekmesine de ekleneceğini düşünüyoruz. Bu seçenek resmi olarak dahil olduktan sonra ise, her seferinde bu ayarlamayı yapmanıza gerek kalmayacaktır.
Eğer siz de Whatsapp’ın Web versiyonunu burada anlattığımız şekilde karanlık modda kullanmaya başladıysanız; bu mod ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Facebook, Giphy’yi 400 milyon dolara satın aldı!
Facebook popüler gif paylaşım platformu Giphy’yi 400 milyon dolar fiyat ile satın aldı. Bu satın alma ile Giphy kütüphanesinin Instagram ve Facebook’un sahip olduğu diğer servislere geleceği duyuruldu.
Uzun zaman önce Giphy platformunun entegre olduğu Messenger, Whatsapp ve Instagram platformlarında gifler yaratmak, gifler üzerinde düzenlemeler yapmak ve paylaşmak mümkündü. Firmanın söylediğine göre Giphy platformunun sahip olduğu trafiğin %50’si hali hazırda Facebook ve servisleri üzerinden sağlanıyordu.
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Giphy’nin satın alınması ile beraber, Instagram hikayelerinde ve özel mesajlarda daha güçlü Giphy entegrasyonu ile kolay paylaşım yapmak mümkün olacak. Şuan ki Giphy kullanıcıları için ise her hangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.