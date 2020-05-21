HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl temin edilir, bugünkü videomuzda sizlere açıklamaya çalışacağım. Ulaşımlarda kullanılacak bu kodu,firmalar sizden isteyebilecekler.

Seyahat firmaları, yolculuk esnasında bu kodları sizden talep edebilecekler. Bu şekilde hem sizin sağlığınız hem de çevrenizin sağlığı korunmuş olacak.

Hayat Eve Sığar Kodu nasıl alınır? (İki Yöntem!!!)

Google Play, App Store veya AppGallery üzerinden “Hayat Eve Sığar” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise uygulamaya bilgilerinizi girdikten sonra, uygulamanın ana ekranından “HES Kodu İşlemleri” sekmesine giriş yapın. Buradan kodu kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Öncelikle,veyaüzerinden “” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise uygulamaya bilgilerinizi girdikten sonra,ana ekranından “” sekmesine giriş yapın. Buradan kodu kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

SMS ile nasıl kod alınır?

Bildiğiniz gibi, büyük bir çoğunluk akıllı telefonlara sahipken ülkemizde, birkısım salt çoğunlukta ise akıllı telefon mevcut değil.

Bu konuya çözüm olması adına SMS ile de kodu edinebilmeniz mümkündür. SMS ile kodu edinmek için “2023” numarasına mesaj atıyoruz.

Örnek mesaj şablonu şu şekilde olmalıdır:

“HES “T.C. Kimlik Numarası” T.C. Kimlik Numarası Seri Numarası’nın Son DÖRT Hanesi Kodun Geçerli Olacağı Gün“

Örnek: HES 1112223454 1997 365

Dipnot: 2023 numara servisine mesaj gönderimi ücretsizdir.

Yeni sistemin etkili olması için kullanıcıların, sistem üzerinde sağlık durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda firmalar, hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen müşterilerine de farklı tercihler geliştirebilirler. Böylelikle, aslında hayatımız daha denetim halinde bir yapıya bürünmüş oldu.