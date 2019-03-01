Here & Locial Hackathon Gaziantep Üniversitesinde

Gaziantep üniversitesinde 23-24 Mart tarihlerinde Here & Locial Hackathon gerçekleşecek.

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Here & Locial Hackathon hayatı kolaylaştıracak konum tabanlı çözümler geliştirmeniz ve dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan 24 saat boyunca sürecek olan bir yazılım geliştirme maratonudur.

Hackathon katılımcıları Türk Hava Yolları ve Here tarafından sunulacak servisler ve veri setlerinin yanı sıra, farklı sektörlerden API sağlayıcı paydaşların servislerini de kullanarak hayatı kolaylaştıracak yenilikçi uygulamalar geliştireceklerdir. Hackathon’un teması; Mobilite, Akıllı şehirler ve harita deneyiminin oyunlaştırılması olacak.

Hackathon’da 1.’ye 10.000 TL, 2.’ye 7.000 TL ve 3.’ye 3.000 TL verilecektir. Bu ödüllere ek olarak 1 yıllık inkübasyon ve yatırımcı sunumu ilk 3’e verilecektir. Bu etkinliğe başvurmak için locial.hackathlon.org adresine girebilirsiniz.