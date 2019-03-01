Huawei CEO’su: Samsung Galaxy Fold’un tasarımı kötü

MWC 2019‘un şüphesiz en çok konuşulan modelleri Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonları oldu. Her iki cihaz da tabii ki katlanabilir formda olsa da tasarımsal açıdan önemli farklılıkları var. Şüphesiz Huawei Mobil İş Birimi CEO‘su Richard Yu‘nun favorisi belli.

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Richard Yu: Galaxy Fold tasarımı kötü

Business Insider‘a bazı açıklamalarda bulunan Richard Yu, katlanabilir akıllı telefon geliştirirken üç farklı model üzerinde çalıştıklarını ve bunlardan birinin de Galaxy Fold benzeri olduğunu belirtti. Ancak iki farklı ekran kullanmanın telefonu oldukça ağırlaştırdığını söyleyen Yu, bu tasarımı kullanmadıklarını çünkü kötü olduğunu söyledi.

Samsung‘un Galaxy Fold modeli bir kitap gibi içten dışarıya doğru açılırken cihazın ön tarafında katlanmadığı şekildeyken kullanmak üzere 4.6 inçlik bir ekran bulunuyor. Huawei Mate X ise açıldığında 8 inç boyutlu ekrana, katlandığında ise hem önünde hem de arkasında farklı boyutlarda iki ekrana sahip oluyor. Sizin için hangi tasarım daha güzeldir bilinmez ama her iki cihazın da fiyatları dolayısıyla kolay erişelebilir olmadığı su götürmez bir gerçek. Zira Galaxy Fold modeli 1980 dolar, Huawei Mate X ise 2299 Euro fiyatla satılacak.