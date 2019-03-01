Hepsiburada ve Meizu’dan telefon ve aksesuar kampanyası

Hepsiburada, Çin’in en büyük telefon markalarından biri olan ve yüksek teknolojiyi uygun fiyatla buluşturan Meizu markasının seçkin telefon modellerini ve aksesuarlarını hızlı teslimat seçeneği ve kaçırılmayacak indirimlerle müşterilerine sunuyor.

İlginizi çekebilir: 1000 TL’nin altında olacak!: Nokia 1 Plus ilk bakış

Tüm telefonlar ve aksesuarlarda indirim

Hepsiburada, akıllı cep telefonu almak isteyen herkese, fiyat performans dengesiyle olduğu kadar tasarım ve donanım özellikleriyle de beğeni toplayan Meizu telefonlar ve aksesuarlarında kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor.

Meizu’nun Türkiye’de satışta olan tüm telefon modellerinden bluetoothlu hoparlör, kulaklık ve USB kablolarına kadar bütün aksesuarları Hepsiburada’dan hızlıca temin edilebiliyor. 4/64, 6/64 GB ya da 8/128 GB gibi farklı bellek alternatifi olan üstün oyun performansı da sunan Meizu akıllı telefonlar, KVK garantisiyle satılıyor.