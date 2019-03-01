1000 TL’nin altında olacak!: Nokia 1 Plus ilk bakış

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus’ı tanıttı. Nokia’nın en düşük fiyata sahip telefonu Nokia 1 Plus ön inceleme videosu için elimizde. Gelin Nokia 1 Plus’a yakından bakalım.

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Şirket Nokia 9 serisinin yanında uygun fiyatlı saf Android deneyimi yaşamak isteyenler için yeni modellerini de görücüye çıkardı. Bu modeller Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus olurken bu cihazların hepsinde bir Google Asistan düğmesi yer aldı.

Nokia 1 Plus özellikleri

Giriş seviyesi kullanıcılara hitap etmek için çıkarılmış bu model, MediaTek MT6739WW yonga setini içerisinde barındırıyor. 1 GB gibi oldukça düşük bir RAM seçeneği bulunan cihazda depolama kısmında 16 GB ve 32 GB depolama alanı seçenekleri sunulmuş.

Nokia 1 Plus’ta toplamda iki kameraya yer verilirken, arka tarafta bulunan kamera 8 MP, ön tarafta bulunan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. 2500 mAh batarya kapasitesine sahip cihazın yurt dışı satış fiyatı 99 dolar olarak açıklandı.