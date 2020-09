Hello Games, heyecan verici ve büyük bir oyun geliştiriyor!

Hello Games, yeni bir oyun geliştirmeye başladı. Gelen bilgilere göre No Man’s Sky‘ın yapımcıları heyecan verici ve büyük” bir proje geliştiriyor.

İlginizi çekebilir; Google Asistan, Siri benzeri ‘Kısayollar’ özelliğine kavuştu!

reklam

No Man’s Sky’ın yapımcılarından “heyecan verici” bir oyun projesi!

Oyun dünyasının oldukça hareketli olduğu şu dönemde, firmalar teker teker yeni projelerini duyurmakta. Özellikle yeni nesil konsolların da etkisi ile birlikte, bazı firmalar önemli atılımlar gerçekleştirme hedefine girdi. Tam bu zamanda No Man’s Sky oyununun yapımcılığını üstlenen Hello Games firması da kolları sıvama kararı aldı. Firma, yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanırken, şirketin kurucusu Sean Murray, yeni büyük ve heyecan verici bir proje üzerinde çalıştıklarını dünyaya duyurdu.

Yeni projelerinin No Man’s Sky oyununun devamı niteliğinde olmayacağını belirten Murray, herhangi bir ilave detay vermedi. Ancak yapılan yorumlara göre firmanın, oldukça büyük bir projeye giriştiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta The Last Campfire isimli nispeten daha küçük çapta bir oyunu duyuran firma, yeni projesi ile alakalı ne zaman detaylı bilgi verecek henüz bilinmiyor. Firma her ne kadar No Man’s Sky yapımının ardındaki başarıyı dikkate alsa da, oyunun birinci ve ikinci yılında aldığı negatif yorumlardan ders çıkarması umuluyor. Kimilerine göre neredeyse dolandırıcılık olarak nitelendirilen No Man’s Sky‘ın ardından firmanın yeni “heyecan verici” oyununda yapacakları merakla bekleniyor.