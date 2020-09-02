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Google

Google Asistan, Siri benzeri ‘Kısayollar’ özelliğine kavuştu!

Google Asistan

Google kişisel Asistan servisi için sessiz sedasız yayınladığı yeni güncellemede, Asistan’a yeni Kısayollar özelliği getirdi. Bu özellik, Asistan ile Android uygulamaları arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyor.

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Google Asistan, Kısayollar desteğine kavuştu

Google, Android telefonlarda kullanıcıların hizmetine sunduğu Asistan servisini işlevsellik odaklı bir dizi yeni özellikle güncellemeye devam ediyor. Son güncellemede Google Asistan, tıpkı Siri kısayollarına benzer mantıkla çalışan kendine has bir Kısayollar özelliğine kavuştu. Tahmin edebileceğiniz üzere kısayollar sayesinde telefonunuzdaki bir uygulamada yapmak istediğiniz işlemi kısa bir komutla Asistan’a yaptırabiliyorsunuz.

Telefonunuzda Asistan kısayollarını ayarlamak için, uygulama ayarlarındaki Hizmetler bölümüne ulaşmanız gerektiğini ekleyelim. Bu bölümde, kısayol desteğine sahip olan uygulamaların listesini ve hangi özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca Google Asistan’da sık kullandığınız uygulamalar baz alınarak size özel kısayollar da önerilecek. Örneğin bir uygulamaya dokunduğunuzda, onunla ilişkili kısayolları seçip Asistan’a ekleyebiliyorsunuz.

Yalnız şu an itibariyle Twitter, WhatsApp, Haritalar ve Snapchat gibi sınırlı uygulamalar Google Asistan kısayollarını destekliyor. Örneğin Twitter için yeni tweet, yeni mesaj ve mesajlara bakma olmak üzere toplam 3 seçenek sunuluyor. Haritalar için de kayıtlı yerleri veya zaman çizelgesini görüntülemeyi sağlayan kısayollar yer alıyor. Ama tabii ki bu bir başlangıç; muhtemelen ileride çok daha fazla uygulama kendisini Asistan kısayollarına göre revize edecektir.

Bu arada + simgesine dokunarak kendi kısayollarınızı ekleyebilir; Kısayollarınız sekmesinden de eklediğiniz tüm kısayolları görüntüleyebilirsiniz. Eylül ayından itibaren kullanıma sunulan özellik, daha yeni olduğu için ilk başta sınırlı ülkelerde kullanıma sunuldu; ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin olmadığını görüyoruz.

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Google

Google, Android’i çocuklara uygun hale getirecek yeni özelliği tanıttı

31 Ağustos 2020

Yazan:

Google, Android ekosistemini çocuklar için daha güvenli bir dünya haline getirme yolunda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

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Google, mobil Android deneyimini çocuklara uygun hale getirmek için uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyor. Şirket bu zamana kadar çalışmalar kapsamında çocuklar için özelleştirilmiş videolar içeren YouTube Kids’in yanı sıra, Play Store’da da eğitmen onaylı çocuklara özel uygulamalara yer verdiği bir bölümünü tanıtmıştı. Şimdi ise Google, Android işletim sisteminde tamamen çocuk odaklı bir dünya yaratan “Kids Space” isimli yeni özelliğini duyurdu.

Kids Space modu etkinleştirildiği cihaza oyunlardan videolara, uygulamalardan kitaplara kadar çocuklara uygun her türlü içeriğin yer aldığı özel bir arayüz getiriyor; bu arayüze de, birbirleriyle uyum içinde raks eden göz alıcı renkler eşlik ediyor. Ayrıca Google’ın açıklamasına göre bu mod şimdilik yalnızca belirli Lenovo tabletlerde kullanılacak. Firma, yakında daha fazla tablete sunulacağını da ifade etti ancak marka ismi belirtmedi.

Google Android Kids Space

Bir Google yetkilisi Mindy Brooks, Kids Space modunu şu ifadelerle tanıttı: “Google Play’de öğretmen onaylı uygulamaları seçmek için, akademik uzmanlar ve çocuk eğitimi uzmanlarıyla çalışarak değerlendirme listeleri tanımladık. Kids Space’i bu temel üzerine inşa ettik, kalite standardımızı da Oynat – Oku sekmelerinde sürekli genişleyen içerik kitaplığına uyarladık. İzle ve Yap sekmelerinde de çocuklar, YouTube Kids’te yer alan ilgi çekici ve eğlenceli videoları izleyebilir.”

Google’ın duyurduğu Kids Space modu, Samsung cihazlardaki çocuk moduna oldukça benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa Google, çok daha güçlü bir algoritmayla Android’i çocuklar için güvenli bir alan haline getirecek.

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Google

Google Haritalar, kullanışlılık odaklı yeni bir güncelleme aldı

27 Ağustos 2020

Yazan:

Google Haritalar

Google, Haritalar uygulamasında kayıtlı yerler bölümü başta olmak üzere birkaç tane küçük ama faydalı güncellemeler yaptı. Bu güncelleme, Haritalar’ın “Kayıtlılar” sekmesini hem işlevsellik hem de kolaylık bakımından daha cazip hale getiriyor.

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Google Haritalar uygulamasının kaydedilenler sekmesi güncellendi

Google Haritalar, basit bir harita görüntüleme ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası. Sahip olduğu özellikler arasında öne çıkan ‘yer kaydedebilme’ özelliği sayesinde hoşunuza giden yerleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin park, restoran, AVM gibi yerleri Haritalar’da “favori”, “gitmek istiyorum”,“yıldızlı yerler” gibi bölümlere ayırarak kendinize göre şekillendirebilmeniz mümkün.

Şimdi ise Google, bugün yaptığı güncellemede bu bölümün kullanımını kolaylaştırdı. Artık kaydettiğiniz yerleri kaydetme zamanınıza ve o yere olan yakınlığınıza göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca konum geçmişinizi açtıysanız, Google Haritalar artık bulunduğunuz yeri baz alarak size kaydedilecek mekanlar da önerecek.

Google Haritalar

Google, yayınladığı blog gönderisinde Haritalar için yaptığı yeni güncellemenin öne çıkan ipuçlarını da paylaştı. Bu ipuçlar şu şekilde sıralanıyor:

En son kaydettiğiniz yerleri hatırlayın

Bir arkadaşınızın veya herhangi bir kişinin önerisi üzerinde bir yeri kaydettiğinizi düşünün; Haritalar artık, aradan birkaç hafta geçtikten sonra unutma ihtimalinize karşı, kaydettiğiniz en son yeri “Kayıtlılar” sekmesinin en üst kısmına ekleyecek. Bu sayede Google, kullanıcıların aradığı yeri hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaydettiğiniz yerler arasından nereye yakın olduğunuzu bilin

Google Haritalar için yapılan bir başka yenilik, kaydettiğiniz yerleri size olan yakınlığına göre sıralamak oldu. Böylelikle bulunduğunuz bölge civarında çok sayıda kaydettiğiniz yer varsa, Haritalar o kaydettiğiniz yerler arasından size en yakın mesafede olanını bulabilmenizi kolaylaştırmak için mesafe bazlı bir konum sıralama sistemi sunacak. Ayrıca bunun için Haritalar’da konum geçmişinizin açık olması gerektiğini de ekleyelim.

Gittiğiniz yerleri hatırlayın

Yine eğer konum geçmişiniz açıksa Haritalar’da son günlerde gittiğiniz yerleri, ne kadar bisiklete bindiğinizi, ne kadar yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu Zaman Çizelgesi’nden takip edebiliyorsunuz. Google, artık tüm bu bilgileri Haritalar’da zaman, şehir, ülke veya bölgeye göre sıralayacak.

Kullanıma sunulan tüm bu güncellemeler, şüphesiz kullanıcıların Haritalar deneyimini kolaylaştıracak. Özellikle “Kayıtlılar” sekmesiyle kullanıcılara bulunduğu yerleri yönetebilme özelliği sunan Google‘ın bu sekmenin işlevselliğini artırmasının son derece mantıklı olduğunu söylemek mümkün.

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Fotoğraf Makinası

Canon fotoğraf makinelerine Google Fotoğraflar desteği geldi

27 Ağustos 2020

Yazan:

Canon Google Fotoğraflar

Canon ve Google, fotoğraf makine kullananları hayli memnun edecek bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak, artık Canon fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları hızlıca Google Fotoğraflar’a yedekleyebileceksiniz.

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Canon, Google ile yaptığı anlaşma sayesinde fotoğraf makinenizdeki resimleri Google Fotoğraflar’a yedeklemeyi kolaylaştırdı. Sadece belirli fotoğraf makineleriyle sınırlı olan bu özellikten Canon’un image.canon isimli uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirerek faydalanabilirsiniz. Canon’un bu uygulaması önceden, fotoğrafları yalnızca Canon’un kendi bulut hizmetine aktarmak için kullanılıyordu.

Şimdi ise Google ile yapılan anlaşmayla beraber artık çektiğiniz görüntüleri kalitesi bozulmadan orijinal haliyle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın Google Drive veya YouTube desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Yalnız görüntülerin Google Fotoğraflar’a kameradan direkt olarak değil; önce Wi-Fi üzerinden image.canon’a, oradan da Fotoğraflar’a yedekleneceğini hatırlatalım. Yani otomatik yedekleme işlemi doğrudan kameranın kendisinden değil, akıllı telefonunuz aracılığıyla yapılıyor.

Canon Google Fotoğraflar

Bu arada bu özelliği kullanabilmek için uyumlu bir fotoğraf makinesi yetmiyor, ek olarak Google One aboneliğine sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Yine anlaşma kapsamında Canon kullanıcıları 100 GB’a kadar bulut depolama alanı, Google uzmanlarından birinci sınıf destek ve aile paylaşımı gibi diğer üyelik avantajlarıyla Google One’ı 1 ay ücretsiz deneyebilecekler.

Eğer beğenirseniz ve üyeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz, sonrasında aylık 5.79 TL’ye Google One üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Fotoğraflar‘a yedekleme yapabileceğiniz, bağlantı desteğine desteğine sahip Canon cihazların listesine de buradaki linkten göz atabilirsiniz.

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