Helio G95’li Redmi Note 10S Nasıl Performans Sergiliyor?

Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Xiaomi Mi 11T Pro birkaç özelliği ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi Mi 11T Pro‘nun resmi olarak açıklanan özellikleri.

Xiaomi yeni amiral gemisi ailesini tanıtmadan önce Mi 11T ailesinin son üyesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Xiaomi’nin yeni yüksek özellikli modeli Mi 11T Pro bugün birkaç özelliği ile karşımıza çıktı.

Mi isminden vazgeçme kararı alan Xiaomi, hala Mi ismini kullanan Mi 11T ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11T Pro isimli bu yeni model, geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Bugün resmi bir açıklama yapan Xiaomi sızıntılara gerek kalmadan cihazın bazı özelliklerini açıkladı. İşte Xiaomi tarafından açıklanan Xiaomi Mi 11T Pro’nun özellikleri.

Geçtiğimiz günlerde hemen hemen bütün özelliklerini sızdıran Mi 11T Pro‘nun haberini sizlerle paylaşmıştık. O yazıda cihazın birçok özelliği yer alıyordu. Tabi bu bilgilerin arasında cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da yazıyordu. Bugün açıklama yapan Xiaomi, Mi 11T Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceğini doğruladı. Yani Mi 11T Pro‘nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesin.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W

— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021