Helio G95’li Redmi Note 10S Nasıl Performans Sergiliyor?

Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Xiaomi Mi 11T Pro birkaç özelliği ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi Mi 11T Pro‘nun resmi olarak açıklanan özellikleri.

Xiaomi yeni amiral gemisi ailesini tanıtmadan önce Mi 11T ailesinin son üyesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Xiaomi’nin yeni yüksek özellikli modeli Mi 11T Pro bugün birkaç özelliği ile karşımıza çıktı.

Mi isminden vazgeçme kararı alan Xiaomi, hala Mi ismini kullanan Mi 11T ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11T Pro isimli bu yeni model, geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Bugün resmi bir açıklama yapan Xiaomi sızıntılara gerek kalmadan cihazın bazı özelliklerini açıkladı. İşte Xiaomi tarafından açıklanan Xiaomi Mi 11T Pro’nun özellikleri.

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Xiaomi Mi 11T Pro geliyor!

Geçtiğimiz günlerde hemen hemen bütün özelliklerini sızdıran Mi 11T Pro‘nun haberini sizlerle paylaşmıştık. O yazıda cihazın birçok özelliği yer alıyordu. Tabi bu bilgilerin arasında cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da yazıyordu. Bugün açıklama yapan Xiaomi, Mi 11T Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceğini doğruladı. Yani Mi 11T Pro‘nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesin.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W — Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021

Tabi bu açıklama daha önceki sızıntılardaki bir bilgiyi doğruladığı için sızıntıda yer alan diğer bilgilerin doğruluk payını da güçlendiriyor. Peki sızdırılan özellikler neydi? Gelin onlara da göz atalım.

Xiaomi Mi 11T Pro’nun bilinen özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 20:9 en boy oranına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkan Mi 11T Pro bu ekranın üzerinde bir de 16MP‘lik ön kamera taşıyacak gibi görünüyor. Yine sızıntılara göre arkasında 64MP + 8MP + 5MP olmak üzere üçlü kamera grubu taşıyacağı bilinen cihaz, işletim sistemi olarak Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanacak. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888‘den alması beklenilen cihazın 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniliyor. Ancak bataryanın 120W hızlı şarj desteği ile doldurulacağı kesin.

Xiaomi Mi 11T Pro’nun lansman tarihi!

Son olarak Twitter’da yaptığı paylaşımda Mi 11T Pro‘nun lansman tarihini de açıklayan Xiaomi, Mi 11T Pro için 15 Eylül tarihini işaret etti. Yani Xiaomi Mi 11T Pro tüm özellikleri ile 15 Eylül’de karşımızda olacak. Sizce Mi 11T Pro‘nun fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.