Donanım
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.
Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?
Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.
Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.
Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.
Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.
Eski ve yeni fan tasarımları.
Eski ve yeni anakart.
Eski ve yeni ısı elemanları.
Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.
Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.
Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.
Örneğin ;
30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.
Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.
Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.
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Akıllı Telefonlar
MediaTek, akıllı telefon çip pazarının bir numaralı çip üreticisi oldu!
Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon çip pazarında (AP) MediaTek, ilk kez liderliği Qualcomm’dan almıştı. Ardından MediaTek, dört çeyrek üst üste bu liderliği elinde tuttu ve şu anda pazarın hakimi konumunda. Analistler, Tayvanlı yonga üreticisinin 2021’in ikinci çeyreğinde %38’lik bir pay ile mobil çip pazarında liderliği sürdürdüğü sonucuna vardı.
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MediaTek, hangi yonga setleri ile piyasayı domine ediyor?
Uzmanlar, Dimensity 700 çipinin 5G cihazların orta-alt segmentinde baskın olduğunu söylüyor. Helio P35 ve Helio G80 ise 4G LTE bulunan cihazlarda lider durumda. MediaTek, 2021’in ilk çeyreğinden bu yana sürekli ivmeli bir şekilde büyüme gösteriyor. Akıllı telefon çip pazarındaki ikinci büyük firma ise Qualcomm. Son verilere göre Qualcomm, %32’lik bir pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Bu, yılın ilk çeyreğine göre artış anlamına geliyor. HiSilicon, Samsung ve Apple’ın pazardaki kayıpları, Qualcomm ve MediaTek’in pazar payında artışa yol açtı. Apple ise %15’lik pazar payı ile 3.sırada yerini aldı. 2021’in ilk çeyreğinde %17 pazar payına sahip olan Apple, %2’lik bir kayıp ile 3.çeyreği kapatıyor. ABD yaptırımları nedeniyle pazar payının çoğunu kaybeden HiSilicon ise son 1 yıl içinde büyük bir düşüş yaşadı. Samsung ise son altı çeyrekte sürekli olarak pazar payı kaybediyor.
Samsung, geçtiğimiz aylarda çip sektörüne aktif şekilde yatırım yapmaya başladı. Son 6 çeyrekte yarıya inen pazar payı, yeni atılımlar ile zirveye çıkmayı hedefliyor. Şirketin CEO’su 2030 yılına kadar Samsung’un piyasadaki en büyük yonga seti üreticisi olacağını hedef olarak gösterdi. Unisoc tarafında baktığımızda ise pazar payının istikrarlı bir şekilde %4-5 arasında değişkenlik gösterdiğini görüyoruz.
MediaTek yonga setleri, düşük fiyatları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, fiyatları mümkün olduğunca azaltıp satışlarını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyordu. Qualcomm ise yüksek performans sunan yonga setleri ile pazarda liderliğini sürdürmeyi hedefledi. Ancak pazar tarafında bu düşünce benimsenmedi. Bununla birlikte MediaTek’in çipleri, küçük üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandı. Sonuç olarak MediaTek’in pazar stratejisi orta ve alt segmentte kazanmış gibi gözüküyor. Şimdi ise firmanın yeni hedefi, amiral gemisi segmentte ucuz fiyatlı çipler üretmek. Bununla birlikte şirketin yeni Dimensity 2000 yonga seti kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek. Söylentilere göre bu yonga seti, ARM v9 mimarisi ve TSMC’nin 4 nm üretim teknolojisi ile çıkış yapacak.
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Donanım
Samsung, Dünyanın İlk 200MP ISOCELL HP1 Kamera Sensörünü Piyasaya Sürüyor
Samsung, geçen yıl akıllı telefonlar için 108MP ISOCELL HM3 kamera sensörünü piyasaya sürmüştü. Bu yeni sensör sadece birkaç Premium akıllı telefonda piyasaya sürüldü ve piksel gruplama, gelişmiş otomatik odaklama ve buna benzer özelliklerle beraber geldi. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise 200MP akıllı telefon kamera sensörünü piyasaya sürdü. Samsung ISOCELL HP1, 064μm piksele sahip endüstrinin ilk 200MP sensörüdür. Bunun yanı sıra şirket, yeni bir 50MP ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Tek bir 1.0μm pikselde iki fotodiyot ile çok yönlü odaklanan Dual Pixel Pro teknolojisi ile gelen ilk görüntü sensörüdür. Bugün piyasaya sürülen yeni Samsung 200MP, 50MP akıllı telefon kamera sensörleri hakkında daha fazla ayrıntıya göz atalım.
Samsung ISOCELL HP1 200MP Kamera Sensörü Piyasaya Sürüldü
Samsung, yeni bir 200MP ISOCELL HP1 kamera sensörünü duyurdu. 0,64μm piksele sahip ilk 200MP akıllı telefon kamera sensörüdür. Samsung, yeni ISOCELL HP1 sensörünün “kırpıldığında veya yeniden boyutlandırıldığında bile görüntünün keskin kalmasına yardımcı olan şaşırtıcı miktarda ayrıntı” yakalayabildiğini belirtiyor. Ortama bağlı olarak ikiye iki, dörte dört veya tam piksel düzeni kullanan bir piksel gruplama teknolojisi olan Samsung’un ChameleonCell teknolojisine sahiptir.
Sensör, 16 komşu pikseli birleştirerek büyük 2.56μm piksellerle düşük ışık koşullarında 12.5MP görüntüler üretir. Şirket, yeni oluşturulan 2,56μm pikselin daha fazla ışık absorpsiyon ve hassasiyet yeteneğine sahip olduğunu, iç mekanlarda veya akşamları daha parlak ve net fotoğraflar ürettiğini belirtiyor.
Samsung’un yeni 200MP HP1 sensörü, 30 fps’de 8K videolar kaydedebilir. Tam görüntü çözünürlüğünü kırpmaya veya küçültmeye gerek kalmadan 8K (7.680 x 4.320) videolar çekmek için çözünürlüğü 50 MP’ye veya 8.192 x 6.144’e düşürmek için dört komşu pikseli birleştiriyor.
Galaxy S22 serisinin Samsung’un yeni sensörüne sahip olmasını bekleyebiliriz. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de yeni 200MP sensörünü kullanan telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor.
ISOCELL GN5 Sensörü
Şirket ayrıca 200MP sensörün yanı sıra yeni ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Yeni 50MP ISOCELL GN5 sensör, çok yönlü bir otomatik odaklama teknolojisi olan Dual Pixel Pro teknolojisi ile birlikte geliyor. Her yöndeki desen değişikliklerini tanımak için sensörün her 1.0μm pikseline yatay veya dikey olarak iki fotodiyot yerleştiriyor. Böylece sensör, şirkete göre hem parlak hem de düşük ışıklı ortamlarda daha keskin görüntüler sağlayarak anında odaklanmayı sağlıyor.
Samsung’un yeni 50MP GN5 sensörü ayrıca, Dual Pixel ürününe Ön Derin Siper İzolasyonu (FDTI) uygulayan şirketin tescilli piksel teknolojisine sahiptir. FDTI teknolojisi, daha fazla ışık bilgisinin emilmesine ve tutulmasına yardımcı olarak fotodiyotların tam kuyu kapasitesini (FWC) iyileştiriyor ve piksel içindeki karışmayı azaltıyor.
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