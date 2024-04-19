MediaTek, geçtiğimiz yıl Dimensity 6100+’ın piyasaya sürülmesinin ardından Dimensity 6000 serisindeki yeni bir üye olan MediaTek Dimensity 6300 yonga setini tanıttı. Bu yeni yonga seti, gelişmiş bir 5G modemi entegre ederek, 3GPP Sürüm 16 standardını destekliyor ve 140MHz’e kadar 2CC 5G Taşıyıcı Toplama sağlıyor. Ayrıca, güç tasarrufu için MediaTek UltraSave 3.0+ teknolojisini benimsemesiyle dikkat çekiyor.
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Dimensity 6300, iki Arm Cortex-A76 büyük çekirdeği ve altı Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeğini içeren bir tasarıma sahiptir. Bu düzenleme, 2,4 GHz hızında çalışan büyük çekirdeklerin yanı sıra 2 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdeklerini bir araya getirerek dengeli bir performans sağlar. MediaTek’e göre, bu yeni yonga seti, önceki nesle göre %10’a kadar daha hızlı CPU performansı ve %50’nin üzerinde GPU performansı sunmayı vaat ediyor.
Dimensity 6300 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefonun, bu ayın sonlarında Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen realme C65 5G olması bekleniyor. Bu lansmanın ardından, diğer pazarlarda da aynı modelin piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Realme’nin, Dimensity 6300’ü kullanarak 5G yeteneklerini ve güçlü performansı uygun fiyatlı bir pakette sunması bekleniyor. Bu, tüketiciye yüksek kaliteli bir deneyim sunan, bütçe dostu bir seçenek sunmak için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.
|İşlemci
|Dimensity 6300
|Dimensity 6100+
|Dimensity 6020
|İşlem süreci
|TSMC N6 (6 nm sınıfı)
|İşlemci
|2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz
|2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz
|2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz
|RAM
|LPDDR4x 2133MHz, UFS 2.2 (2 şeritli)
|Kamera
|16MP+16MP, 108MP, Donanım MFNR, 3DNR, AI-FD
|Ekran
|21:9 120Hz’de 2520 x 1080 (Full HD+)
|Video Kod Çözme / Video Kodlama
|2160p (2160 x 1080), h.264, h.265 / HEVC 4K 30 fps
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Modem
|2G / 3G / 4G / 5G Çoklu Mod, 4G Taşıyıcı Toplama (CA), 5G Taşıyıcı Toplama (CA), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA
|Bağlantı
|Entegre Çift Bantlı Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS L1CA+L5 BeiDou B1I+ B2a Glonass L1OF Galileo E1 + E5a QZSS L1CA+ L5 NavIC