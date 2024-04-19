MediaTek, geçtiğimiz yıl Dimensity 6100+’ın piyasaya sürülmesinin ardından Dimensity 6000 serisindeki yeni bir üye olan MediaTek Dimensity 6300 yonga setini tanıttı. Bu yeni yonga seti, gelişmiş bir 5G modemi entegre ederek, 3GPP Sürüm 16 standardını destekliyor ve 140MHz’e kadar 2CC 5G Taşıyıcı Toplama sağlıyor. Ayrıca, güç tasarrufu için MediaTek UltraSave 3.0+ teknolojisini benimsemesiyle dikkat çekiyor.

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Dimensity 6300, iki Arm Cortex-A76 büyük çekirdeği ve altı Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeğini içeren bir tasarıma sahiptir. Bu düzenleme, 2,4 GHz hızında çalışan büyük çekirdeklerin yanı sıra 2 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdeklerini bir araya getirerek dengeli bir performans sağlar. MediaTek’e göre, bu yeni yonga seti, önceki nesle göre %10’a kadar daha hızlı CPU performansı ve %50’nin üzerinde GPU performansı sunmayı vaat ediyor.

Dimensity 6300 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefonun, bu ayın sonlarında Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen realme C65 5G olması bekleniyor. Bu lansmanın ardından, diğer pazarlarda da aynı modelin piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Realme’nin, Dimensity 6300’ü kullanarak 5G yeteneklerini ve güçlü performansı uygun fiyatlı bir pakette sunması bekleniyor. Bu, tüketiciye yüksek kaliteli bir deneyim sunan, bütçe dostu bir seçenek sunmak için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.