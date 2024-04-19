HUAWEI bu senenin amiral gemisi telefonu P serisini yeniledi. P ismine veda eden HUAWEI artık Pura ismiyle devam ediyor. Çin’de tanıtılan ve satışa çıkan Pura 70 serisi dört farklı model olarak tüketicilerle buluşuyor. Pura 70, Pura 70 Pro, Pro 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra.

HUAWEI Pura serisi, uzun zaman sonra Kirin işlemciyle ve globale 5G desteğiyle gelen ilk telefon olacak. Bu açıdan önemli olan Pura 70 serisi ülkemizde de satışa çıkması planlanıyor. Avrupa lansmanı sonrasında Türkiye’de de satılacak olan telefonun fiyatı merak konusu. Peki siz HUAWEI Pura 70 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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