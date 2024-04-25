Apple, 2024’ün ilk çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında beklenmedik bir düşüşle karşılaştı ve önemli engellerle mücadele etti. Küresel olarak akıllı telefon satışlarında artış gözlenirken, Apple’ın Çin’deki iPhone satışları %19’luk keskin bir düşüş yaşadı ve 2020’den bu yana en düşük performansını sergiledi. Bu düşüş, Apple’ın pazar payının %19,7’den %15,7’ye gerilemesine neden oldu ve şirketi Vivo ve Honor’un ardından üçüncü sıraya itti.

iPhone satışlarındaki bu düşüşün çeşitli nedenleri olduğu belirtiliyor. Özellikle, hükümetin Cupertinolu teknoloji devin cihazlarını kullanmayı yasaklaması, şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, Huawei’nin yeniden yükselişi de rekabeti artırdı. Huawei’nin satışları, üst düzey Mate 60 serisinin başarılı lansmanının etkisiyle %69,7 oranında etkileyici bir artış gösterdi ve Huawei’yi pazar payında dördüncü sıraya taşıdı, pazarın %15,5’ini ele geçirdi.

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Cupertinolu devin cihazlarına olan talepteki azalma da düşüşte etkili oldu. Tüketiciyi ikna etmek için yapılan indirim kampanyaları ve 1.300 yuan’a (180 $) kadar sübvansiyonlara rağmen firma, rekabetçi Çin pazarında zorlandı.

Ancak, 2024’ün ikinci çeyreğinde Cupertinolu dev için iyileşme işaretleri gözleniyor. Counterpoint Research’teki analistler, yeni renk seçeneklerinin ve agresif satış girişimlerinin ivme kazandırabileceğini öne sürüyor.

Amerikalı teknoloji devi 2 Mayıs’ta yayınlanacak olan kazanç raporu, yatırımcıların şirketin Çin’deki zorluklarla başa çıkma stratejilerine dair beklentilerini belirleyecek kritik bir dönemeç olacak. Apple’ın, Çin akıllı telefon pazarındaki dinamik ortamda uyum sağlama ve yenilik yapma yeteneği, ilerleyen dönemde şirketin başarısını belirleyecek önemli bir faktör olacak.

iPhone üreticisinin, şiddetli rekabet ve mevzuat zorluklarıyla mücadele ederken, önümüzdeki aylarda vereceği tepki, dünyanın en büyük tüketici pazarlarından birindeki gidişatını şekillendirecek. Şirketin dayanıklılığı ve stratejik kararları, sektör gözlemcileri ve tüketiciler tarafından yakından takip edilecek.