Akıllı saatlerden akıllı bileklik ve tartılara kadar birçok ürün grubu, sağlık durumumuzu ölçme ve değerlendirmede vazgeçilmezlerimiz arasına girmiş durumda. Sağlığımızla ilgili birçok veri kaydeden bu cihazlar, akıllı telefonlarımıza çeşitli uygulamalar yardımıyla bağlanıyor ve toplanan veriler bu uygulamalara aktarılarak son kullanıcıya gösteriliyor.

Apple eksosisteminde bu görev, yerel olarak sunulan “Sağlık” uygulaması ile yerine getirilirken, Android tarafında bu görev Samsung Health, Google Fit gibi popüler uygulamaların da aralarında bulunduğu birçok farklı uygulama tarafından yerine getiriliyor. Apple tarafında tek bir uygulama olduğu için veri eşleme işlemi (senkronizasyon) nispeten kolay olsa da, Android tarafında bulunan birçok uygulama veri eşleme konusunda geride kalıyordu. Geçtiğimiz gün sona eren Google I/O 2022 etkinliğinde bu konuya parmak basan Google tarafı, Samsung ile ortak olarak geliştirilen Health Connect platformu sayesinde Android’de farklı uygulamalar arasında sağlık verilerini eşlemeyi kolaylaştırmak istiyor.

Sağlık Uygulamalarının Birbiriyle İletişimi Kolaylaşıyor!

Farklı sağlık uygulamaları arasında toplanan verileri eşitleme işi, Android tarafında pek de yaygın olarak sunulan bir işlev değil. Samsung Health ve Google Fit uygulamaları kendi aralarında bu görevi gerçekleştirebilseler de; MyFitnessPal, Leap Fitness gibi diğer popüler uygulamalarda bu özellik sunulmuyor ya da oldukça kısıtlı.

Konu üzerinde ortak bir çalışma yürüten Samsung ve Google ise “Health Connect” adını verdikleri bir API (Application Programming Interface/ Uygulama Programlama Arayüzü) ile bu durumun üstesinden gelmeyi planlıyor. Bu platform sayesinde Samsung Health, MyFitnessPal, Google Fit gibi uygulamalardan toplanan veriler bir havuzda toplanacak, birleştirilecek ve bu uygulamalar arasında kayıpsız olarak eşlenecek.

Bu sayede kullanıcılar hangi uygulamayı kullanırsa kullansın; aktivite geçmişi, kan basıncı, uyku vakitleri, kalp atış hızı, tartım sonuçları gibi bilgileri diğer uygulamalarla aynı olacak şekilde görüntüleyebilecek.

Ayrıca, kullanıcılar eğer yürüme (adım sayısı) gibi aktivitelerini telefon üzerinden kontrol ediyorsa ve bu işlevi yerine getiren iki farklı uygulama varsa, kullanıcı istediği uygulamaya öncelik verebilecek ve o uygulamadan toplanan veriler doğru kabul edilecek.

Google’a göre, bu bilgiler kullanıcıların cihazında yerel olarak ve şifrelenmiş bir şekilde depolanacak. Kullanıcılar depolanan veriler üzerinde tam kontrole sahip olacak ve hangi uygulamaların bu verilere erişebileceğini seçebilecek. Gerekmeyen veya istenmeyen veriler ise yine kullanıcılar tarafından silinebilecek.

Health Connect platformu, uygulama geliştiricilerine açılmış durumda ve bunu uygulamalara entegre etmek geliştiricilere kalmış. Google ve Samsung’un ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkan bu platformun oldukça yararlı olacağını söylemek şimdiden münkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Health Connect platformu sizce başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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