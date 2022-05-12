Dün akşam Amerika’da yapılan yıllık Google Geliştiriciler Konferansı Google I/O 2022’de hem yazılım hem de donanım tarafında birçok yenilik tanıtıldı. Bunların başlarında yapay zeka destekli Google Asistan’ın yeni yetenekleri, cilt tonu algılama, yeni diller yer aldı. İşletim sisteminde de Android 13’ün ne gibi yenilikler getirdiğini gösteren şirket belirli markaların telefonlarına Android 13’ü beta olarak kullanıma sundu.

Ayrıca Google, Pixel sersinin orta seviye olarak nitelendirdiği Pixel 6a modelini de tanıttı. Bununla kalmayıp sonbahar aylarında çıkacak olan Pixel 7 ve 7 Pro modellerinin tasarımlarını ve renklerini, merakla beklenen Pixel Watch’ı gösterdi. Ek olarak yeni ANC destekli TWS kulaklığı Pixel Buds Pro’yu da tanıttı. 2023 yılında çıkmasını planladıkları Pixel Tableti’de Android severlere gösteren marka etkinliği böylece tamamladı.

Peki siz Google I/O 2022 etkinliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!