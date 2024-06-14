Apple Watch’un kalp atış hızı izleme işlevselliği, sadece insanlara yönelik olmaktan çıkıp, hayvanlar için de kullanılabilir hale geldi. Bu keşif, vahşi yaşam koruma veterinerlerinin sahada karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir. Avustralyalı vahşi yaşam veterineri Dr. Chloe Buiting, sedasyon altındaki bir aslanın kalp atış hızını izlemek için Apple Watch kullanarak bu alandaki yenilikçi bir yöntemi gözler önüne serdi.

İçindekiler Aslan Apple Watch kullanıyor

Aslan Apple Watch kullanıyor

Dr. Chloe Buiting, yakın zamanda paylaştığı bir Instagram videosunda, diline bir Apple Watch bağlı olan sedasyon altındaki bir aslanı gösterdi. Bu yöntem, hayvanın kalp atış hızını izlemek için pratik ve etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Dr. Buiting, Apple Watch’un tıbbi muayeneler ve ameliyatlar sırasında koruma veterinerlerine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Bu yöntem, özellikle vahşi yaşam veterinerleri için sahada gerekli ekipman eksikliğini giderme potansiyeline sahip.

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Bu yaratıcı çözüm, sadece aslanlarla sınırlı kalmadı. Dr. Fabiola Quesada ve Dr. Brendan Tindall gibi diğer vahşi yaşam koruma veterinerleri, Apple Watch’un işlevselliğini genişleterek fil gibi diğer büyük hayvanlarda da kullandı. Dr. Buiting, filin kulaklarına bantlanan Apple Watch’un doğru kalp atış hızı okumaları sağladığını belirtti. Bu buluş, Apple Watch’un çeşitli hayvan türlerinde kullanım potansiyelini gösteriyor.

Sedasyon altındaki aslanın Apple Watch ile izlenmesi, Instagram kullanıcısı @jungle_doctor tarafından paylaşıldı. Bu gönderi, Apple Watch’un saha çalışmalarında nasıl bir teknoloji harikası olduğunu ve koruma veterinerlerine büyük katkılar sağladığını vurguluyor. Sahada hayvanlarla çalışırken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, hastane ortamında kullanılan izleme cihazlarının eksikliğidir. Apple Watch, bu eksikliği giderme potansiyeline sahip pratik bir çözüm sunuyor.

Apple Watch’un istenmeyen bu yeteneği, vahşi yaşam korumacıları için teknoloji kullanımının artan önemini gösteriyor. Sahadaki zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi teknolojilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Apple, bu etkileyici hikaye hakkında resmi bir açıklama yapmadı ancak bu keşif, Apple Watch’un işlevselliğinin ne kadar geniş bir yelpazeye hitap edebileceğini ortaya koyuyor. Hangi Apple Watch modelinin kullanıldığı bilinmemekle birlikte, tüm modellerin kalp atış hızı izleme özelliği taşıdığı biliniyor.

Bu keşif, Apple Watch’un gelecekte vahşi yaşam koruma çalışmalarında daha yaygın bir şekilde kullanılabileceğine işaret ediyor. Vahşi yaşam veterinerleri, bu tür teknolojik araçlarla donanarak, hayvan sağlığı ve refahını daha etkin bir şekilde izleyebilir ve yönetebilir. Apple Watch’un bu alandaki potansiyeli, daha büyük ve kürklü hayvanların izlenmesinde bile doğru sonuçlar verebilecek yeni bir izleme cihazı olarak konumlanmasını sağlayabilir.