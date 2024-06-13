iPhone hızlandırma nasıl yapılır sorusu çok sık sorulurken, iOS 18 Oyun Modu ile Apple cephesi resmi olarak cihazlarını hızlandırmak için bir yol sunuyor. Apple, mobil oyun deneyimini tamamen yeniden tanımlayacak bir adım atarak, iOS 18 ile birlikte iPhone Oyun Modu özelliğini getiriyor. Geçtiğimiz yıl macOS Sonoma’da tanıtılan bu yenilikçi özellik, şimdi iPhone kullanıcıları için de sunulacak ve performans artırıcı birçok özellik içerecek. iPhone hızlandırma artık mümkün.

İçindekiler iOS 18 Oyun Modu ile iPhone Hızlandırma Artık Mümkün

iOS 18 Oyun Modu ile iPhone Hızlandırma Artık Mümkün

iOS 18 Oyun Modu etkinleştirildiğinde, iPhone’unuzun işlemcisine en yüksek öncelikli erişimi sağlayarak oyun deneyiminizi optimize edecek ve arka planda çalışan görevlerin kullanımını azaltacak. Apple’a göre, bu mod aktif hale geldiğinde, oyun oynarken giriş gecikmesi ve ses gecikmesi önemli ölçüde azalıyor, böylece bağlı AirPods ve oyun kumandalarının yanıt verme hızında büyük bir artış da sağlanıyor.

iOS 18 Oyun Modu, Assassin’s Creed Mirage ve Resident Evil Village gibi AAA oyunlar için özel olarak tasarlanmış bir iPhone özelliği. Capcom, Resident Evil 7’nin 2 Temmuz’da iPhone, iPad ve Mac’lere geleceğini duyurarak, yeni Oyun Modunun iOS 18 ve iPadOS 18’de nasıl performans göstereceğini görmek için bir fırsat daha sundu.

iOS 18 Oyun Modu kullanıcılar bir oyunu veya oyunla ilişkili bir uygulamayı başlattığınızda kısa bir bildirimle otomatik olarak açılacak. Yani iPhone oyun modu özelliği için Kontrol Merkezi’ne özel bir simge eklemenize gerek yok. Cihaz kendi gereki uygulamalarda bunu açabilecek. Bu kullanıcı dostu özellik, oyunseverler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Apple, mobil oyun pazarındaki rekabeti artırmak ve kullanıcılarına en üst düzeyde oyun deneyimi sunmak için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. iOS 18 güncellemesi ile gelen Oyun Modu, sadece performansı değil, aynı zamanda kullanıcı memnuniyetini de artırmayı hedefliyor.

iOS 18 Oyun Modu, iPhone hızlandırma isteyenler için de önemli bir yenilik olacak. Özellikle eski iPhone kullanıcıları bu durumdan yakınıyordu. Doğal olarak yaş aldıkça cihazlar yavaşlıyor. iPhone hızlandırmak da artık iPhone oyun modu ile mümkün olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS oyun modu kullanışlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!