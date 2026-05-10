HAVELSAN, otonom sistemler ailesine yeni bir halka daha ekledi. SAHA 2026 fuarında ilk kez görücüye çıkan BARKAN 3, seleflerine göre daha büyük gövdesi ve gelişmiş otonom yetenekleriyle dikkat çekiyor. Savaş sahasındaki değişen ihtiyaçlara göre şekillenen bu yeni insansız kara aracı, Türkiye’nin otonom sistemlerdeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyor. Peki HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN 3, otonom yetenekleriyle modern savaş sahasında nasıl bir fark yaratacak?

HAVELSAN BARKAN 3 teknik özellikleri ve yetenekleri

BARKAN 3, otonom kara araçları segmentinde “ikinci seviye” bir platform olarak konumlanıyor. BARKAN 1 ve 2 modellerinden elde edilen saha tecrübesi, bu yeni versiyonda daha yüksek taşıma kapasitesi ve hareket kabiliyetine dönüşmüş durumda. Araç, fiziksel boyutlarıyla orta sınıf araçlar arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

1 ton ağırlığındaki araç, 250 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 35 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşabilen yapısı sayesinde engebeli arazilerde aktif görev alabilecek şekilde optimize edilmiş. Bu fiziksel dayanıklılık, aracın zorlu coğrafyalarda lojistik ve keşif görevlerini üstlenmesini kolaylaştırıyor.

Araç sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda bir komuta merkezi olarak tasarlanmış. Üzerinde entegre bir insansız hava aracı (İHA) taşıyabilmesi, kara ve hava unsurlarının koordineli çalışmasına olanak sağlıyor. Bu entegrasyon, operatörün hem karadan hem de havadan eş zamanlı görüntü almasını mümkün kılıyor.

BARKAN 3 teknik detay listesi

Ağırlık: 1 ton

Uzunluk: 2,7 metre

Genişlik: 1,5 metre

Faydalı Yük Kapasitesi: 250 kilogram

Engel Aşma Kabiliyeti: 35 santimetre

Algılama: 360 derece çevresel görüş

Ek Donanım: Entegre İHA yönetim sistemi ve radar

Yapay zeka ve otonom eve dönüş özelliği

BARKAN 3 için geliştirilen en kritik güncellemelerden biri otonomi seviyesinde karşımıza çıkıyor. Araç, 360 derece algılama kapasitesi sayesinde çevresini tamamen bağımsız şekilde analiz edebiliyor. Yapay zeka algoritmaları, aracın geçtiği yolu hafızasına almasını ve ihtiyaç anında kendi başına geri dönmesini sağlıyor.

Otonom sürüş yetenekleri radar sistemleriyle desteklenerek hata payı minimize edilmiş. Araç, tehditleri otomatik olarak tespit edip teşhis edebilme yeteneğine sahip. Ancak savunma sanayisi standartları gereği, kritik bir güvenlik sınırı korunmaya devam ediyor.

Sistem tehdidi belirlese ve silah sistemlerini angaje etse bile ateşleme yetkisi otonom sisteme verilmiyor. Son karar mekanizması, yer kontrol istasyonunda bulunan insan operatörde kalıyor. Bu yaklaşım, sahada yapay zeka destekli operasyon yaparken etik ve güvenlik risklerini dengelemeyi hedefliyor.

Seri üretim ve global ihracat hedefleri

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin ihracat vizyonuna dair önemli veriler paylaştı. Şu anda gelirlerin yaklaşık %25-30’u yurt dışı satışlarından geliyor. Ancak yeni nesil insansız kara aracı çözümleriyle bu oranın %50 seviyesinin üzerine çıkarılması planlanıyor.

Şirketin ürünleri halihazırda Endonezya’dan Şili’ye kadar dört farklı kıtada 30’dan fazla ülkede kullanılıyor. Yazılım tabanlı komuta kontrol sistemleri ve otonom platformlar, bu ihracat başarısının merkezinde yer alıyor. BARKAN serisinin sahadaki başarısı, bu süreci hızlandıran en büyük etkenlerden biri.

Seri üretim tarafında ise kademeli bir ilerleme söz konusu. BARKAN 2 modeli için seri üretim sözleşmesi imzalanmış durumda. 5 yıldır devam eden saha tecrübelerinden süzülen BARKAN 3 modelinin de kısa süre içinde benzer bir üretim sürecine girmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Türkiye’nin savunma sanayisi hakkında değerlendirmelerde bulundu! Gelecekte neler var?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BARKAN 3 gibi otonom araçların gelecekte geleneksel askeri birimlerin yerini tamamen alabileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!