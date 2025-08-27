Türkiye’de son yılların en çok konuşulan komedyeni Hasan Can Kaya, yine gündem yaratan bir karara imza attı. Peki Hasan Can Kaya’nın platform değişikliği, hem Türkiye’deki izleyicileri hem de global kitleyi nasıl etkileyecek? Konuşanlar programı hangi platformda karşımıza çıkacak?

Hasan Can Kaya platform değiştiriyor! İşte Konuşanlar yeni platformu!

Hasan Can Kaya, uzun süredir yayın hayatına Exxen’de devam eden popüler talk show’u Konuşanlar ile artık Disney Plus çatısı altında yoluna devam edecek. Yapılan anlaşma kapsamında Konuşanlar yeni sezonu farklı dillere çevrilerek dünya genelinde milyonlarca izleyiciyle buluşacak.

Böylece Hasan Can yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de sahneye çıkmış olacak. Türkiye’de mizah anlayışına farklı bir soluk getiren Hasan Can, samimi üslubu ve doğaçlama yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Konuşanlar programı, stüdyo ortamından çıkan esprileriyle genç kuşağın diline yerleşmiş durumda. Artık Disney Plus üzerinden yayınlanacak olması, Türk komedisinin yurt dışında da geniş kitlelere ulaşması anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: En çok satılan akıllı telefon markaları belli oldu! Zirve değişti!

Exxen’den ayrılışıyla birlikte bazı hayranlarını şaşırtan Hasan Can, bu hamlesiyle aslında kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Global platformlarda içerik üretmek, Türkiye’deki sanatçıların dünyaya açılma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Konuşanlar çeviri desteğiyle tüm dünyada yayınlanacak olması, hem Türk kültürünün hem de mizahının tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hasan Can Kaya Exxen’den ayrılıp Disney Plus’a geçişi Türk eğlence dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!