Türkiye’de milyonlarca kişi her yıl yeni bir akıllı telefon satın alıyor. Peki 2025’in ilk aylarında akıllı telefon pazarında neler oldu? Hangi marka zirvede, hangi marka geriye düştü? En çok satılan telefon modelleri Türkiye’de kullanıcıların tercihlerinde nasıl bir tablo çiziyor?

En çok satılan akıllı telefon markaları belli oldu! Zirve değişti!

Akıllı telefon pazarına dair resmi veriler BTK tarafından açıklandı. 2025 yılının ilk çeyreğinde IMEI kayıtlarına göre Türkiye genelinde 2,78 milyon cihaz satışı yapıldı. Ayrıca, BTK verileri, en çok satılan telefon markalarını da gözler önüne serdi. 2025’in ilk üç ayında zirvede Apple yer aldı. 912 bin adetlik satışla güçlü bir performans gösteren Apple, geçen yılın aynı dönemine göre %14,26 büyüme kaydetti.

Böylece marka, uzun süredir pazar lideri olan Samsung’u geride bırakarak Türkiye’de birinci sıraya yükseldi. İkinci sırada yer alan Samsung, 829 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Ancak markanın satışlarında %16,68 oranında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yaklaşık 1 milyon cihaz satışı yapan şirket, bu yıl daha zayıf bir performans sergiledi. Üçüncü sırada ise uygun fiyatlı cihazlarıyla bilinen Redmi var. Redmi, 452 bin satış rakamına ulaştı ancak geçen yıla kıyasla %14,87 oranında düşüş kaydetti.

Pazarın %73,5’lik bölümünü yalnızca üç markanın — Apple, Samsung ve Redmi — oluşturması dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye’de akıllı telefon tercihinin hâlâ birkaç büyük oyuncu üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

Kullanıcıların alışkanlıkları incelendiğinde, premium segmentte Apple’ın gücünü artırdığı; orta ve giriş segmentte ise Samsung ve Redmi’nin rekabeti sürdürdüğü anlaşılıyor.

Uygulama tarafında da akıllı telefon ekosistemini besleyen yazılımlarda bazı tasarım değişiklikleri dikkat çekiyor. Özellikle üreticilerin kendi arayüzlerinde yaptıkları sadeleşme adımları, kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Apple’ın iOS tarafında daha modern ikonlar, Samsung’un One UI arayüzünde ise daha temiz menü düzeni öne çıkıyor. Bu tür değişiklikler, cihaz satış rakamlarına doğrudan yansımasa da kullanıcıların marka bağlılığını etkileyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de akıllı telefon satışlarının bu tabloya göre şekillenmesini nasıl değerlendirirsiniz?