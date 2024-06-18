Huawei, teknoloji dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekerek yeni nesil işletim sistemi HarmonyOS NEXT için hazırlıklarını sürdürüyor. Weibo’da @FixedFocus kullanıcı adıyla bilinen güvenilir bir sızıntıcı, HarmonyOS NEXT Developer Preview 2 (DP2) hakkında heyecan verici ayrıntıları paylaştı. Bu sızıntı, işletim sistemi meraklılarını ve Huawei kullanıcılarını büyük bir beklenti içine soktu.

HarmonyOS NEXT’in, özellikle animasyon efektlerinde Android’e kıyasla üstün performans sergilediği belirtiliyor. DP2’nin resmi çıkış tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, @FixedFocus, yeni yapı ile ilgili deneyimlerini paylaşarak işletim sisteminin yeteneklerini gözler önüne serdi. Kullanıcılar, daha akıcı ve estetik bir arayüz deneyimi bekleyebilirler.

İlginizi Çekebilir: HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition İnceleme | Mat ekran şimdi daha güçlü daha zevkli!

İlginç bir şekilde, HarmonyOS NEXT’in geliştirici seçeneklerinin Android’inkilere benzediği ancak birçok yönden onları aştığı iddia ediliyor. @FixedFocus, Huawei’nin bu yeni işletim sisteminin bağımsız olduğunu ve Linux veya Android Açık Kaynak Projesi’ne (AOSP) dayanmadığını vurguladı. Bu, Huawei’nin kendi ekosistemini oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HarmonyOS NEXT, performansıyla da dikkat çekiyor. İlk raporlar, yeni işletim sisteminin özellikle akıllı telefonlar ve tabletlerde önceki sürümlere kıyasla daha akıcı ve sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Sızıntılar ayrıca HarmonyOS NEXT’in güçlü yapay zeka (AI) özelliklerine sahip olduğunu öne sürüyor. Ancak, bu AI özelliklerinin detayları henüz tam olarak açıklanmış değil ve gelecekteki yapı veya beta sürümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.

Mevcut durumda, Huawei cihazları HarmonyOS 4.2’de çalışıyor ve kullanıcılar büyük “NEXT” yükseltmesi sırasında veri kaybı konusunda endişe duyabilir. Bu endişelerin üstesinden gelmek için, @FixedFocus, HarmonyOS NEXT ile gelen “Bulut Sanal Telefon” (Cloud Phone Host) adlı yeni bir özellikten bahsetti.

Bu özellik, kullanıcıların verilerini bir ay boyunca geçici olarak bulutta saklamalarına, HarmonyOS NEXT’e yükseltme yapmalarına ve ardından tüm verilerini tekrar cihazlarına indirmelerine olanak tanıyor. Huawei’nin bu özelliği daha önce kullanıma sunduğu biliniyor, ancak NEXT ile potansiyel iyileştirmeler konusunda hala belirsizlikler mevcut.

Sızıntının sonunda, resmi NEXT beta sürümünün 21 Haziran’da yayınlanmasının planlandığı belirtildi. Bu dönemde, yeni işletim sisteminin etkileyici özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkması bekleniyor. Huawei’nin bu yeni işletim sistemi ile mobil dünyada nasıl bir fark yaratacağı, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.