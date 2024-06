HUAWEI tablet kategorisinde ne kadar iddialı olduğunu çıkarttığı her üründe tüketicilerine gösteriyor. Her segmente ve her bütçeye göre tablet modelleri olan marka şimdi ise mat ekran deneyimini sunan MatePad 11.5 PaperMatte Edition versiyonunu yeniledi ve “S” versiyonu ile kaşımızda.

HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition, tasarım anlamında diğer modellerinden farklı bir detay sunmasa da, bir tabletten beklentinizi karşılayacak özelliklere sahip. Sadece 6.2mm kalınlığında ve 510 gram ağırlığında olan tablet mobiliteye çok uygun. Bu sayade kolayca taşınabiliyor. Ek olarak metalik yekpare tasarımı premium malzemeden oluştuğunu gösterirken üç farklı renkte (uzay grisi, gümüş ve mor) satın alınabiliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition, 11.5 inçlik bir ekrana sahip. IPS panel kullanan bu ekran 144Hz ekran yenileme özelliğine sahip. İstenirse 30Hz ile 144Hz arasında adaptif yenileme yapabiliyor. Bu ekran çözünürlük olaraka da 2800 x 1840 çözünürlüğü destekliyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı daha fazla görüntüleme sunabilmek için 3:2 FullView ekran formatını kullanıyor. IPS ekran olmasına karşın DCI P3 Ren Gamının tamamını desteklemesi sayesinden istenilen renk profili tablete uygulanabiliyor. Tableti en özel kılan noktası ise PaperMAtte 2.0 teknolojisini kullanması.

Kağıt benzeri pürüzsüz yazma deneyimi sunan bu ekranı daha öncesinde HUAWEI ilk kez sektöre getirmişti PaperMatte önceki versiyonunda AG (Anti-Glare yani parlama önleyici ekran) ile birlikte geliyordu. Yeni nesil PaperMatte hem AG hem de AR (Anti-reflection yani ışık yansımasını önleyici ekran) özelliğini bir arada taşıyor. Kağıt Mat Ekran, ışık parazitinin %99’unu ortadan kaldırmak için AG cam kullanıyor. Yansıtma oranı da %60 oranında azaltılarak ortam ışığından etkilenmeyen kristal netliğinde görüntüler sağlıyor. Doğrudan gün ışığı altında okuma ve yazam deneyimini olumlu yönde etkileyen bu teknolojiye ek e-book ekran modu ile (siyah-beyaz) daha rahat bir okuma deneyimi sunuyor. Bu ekran göz sağlığın da düşünüyor. SGS Düşük Görsel Yorgunluk Sertifikasına ek olarak TUV Rheinlan tarafından alınan Titreşim ve Yansıma Önleme Sertifikaları, Düşük Mavi Işık Sertifikası eşlik ediyor. İnce ve eşit tutulan çerçeveleri sayesinde %87’lik ekran gövde oranı bulunuyor.

Performans tarafında diğer MatePad 11.5 versiyonlarından daha güçlü bir işlemciyi içerisinde barındırıyor. Kirin 9000WL işlemcisinden gücünü alan tablette 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor. HarmonyOS 4.2 güncel yazılım ile çalışan tablet akıcı yazılımın yanında sorunsuz bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Zira HarmonyOS 4.2 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor. Artık sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalışıyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istenen her uygulama yüklenebiliyor.

Tabletin yanında hediye olarak gelen HUAWEI M-Pencil (3. nesil) ve nearlink klavye ile tabletin işlevselliği daha da artıyor. Nearlink ile daha sorunsuz ve hızlı bağlantı gerçekleşiyor. İstenirse bu klavye dizüstü, bölünmüş ya da stüdyo formunda kullanılabiliyor. Bir dizüstü bilgisayardaji klavye kısayollarını tabletin klavyesinde kullanmakta mümkün. Ultra hassas kalemi, GoPaint uygulamasında üst seviye performans sergiliyor ve kendi yaratıcılığınızı konuşturabiliyorsunuz.

HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition, arka tarafta ve ön tarafta olmak üzere iki adet kameraya sahip. Bunlardan biri 13MP çözünürlük sunan arka kamera, diğeri ise 8MP çözünürlüğündeki ön kamera. Ön kamera ile online toplantılara ve derslere girmekte sorunsuz bir deneyim sunan kameralara ek olarak 2 mikrofon yer alıyor. Görüşmelerde net sesleri karşı tarafa duyurabiliyor. Film, dizi, oyun ve diğer multimedya kullanımlarınız için 4 adet hoparlörü bulunan tablette HUAWEI Histen 9.0 (eğitim, müzik, film, oyun senaryoları) özelliği de bulunuyor. Tablet istenilen ses profiline göre ayarlamasını yapabiliyor.

Bir tabletten beklenen en büyük istek uzun batarya ömrü sunması. HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition 8800 mAh boyutundaki bataryası ile yoğun kullanımda bile iki günlük batarya ömrü sunuyor. 22.5W değerinde şarj olan tablet uzun batarya ömrü sunmasıyla tüketicisini memnun ediyor.

HUAWEI MatePad 11.5 S PaperMatte Edition, HUAWEI Online Mağaza’da 16.999’den satışta. Tabletle birlikte yanında M-pencil 3 ve MatePad Klavye ve 12 ay ekran garantisi hediye ediliyor. İsterseniz AMP114SPR kodu ile 600 TL kupon fırsatını da kullanabiliyorsunuz.

Peki siz yeni MatePad 11.5 S PaperMatte Edition hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.