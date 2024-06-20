HarmonyOS güncellemesi ile Huawei Mate 60 rakipsiz oldu. Huawei, Mate 60 serisi akıllı telefonlar için HarmonyOS 4.2.0.130 sürümünü içeren yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, kamera deneyimini geliştirmeye, yeni bir erişilebilirlik özelliği sunmaya ve genel sistem optimizasyonlarını uygulamaya odaklanıyor.

İçindekiler Huawei Mate 60 Serisi için HarmonyOS Güncellemesi Yayınlandı

Huawei Mate 60 Serisi için HarmonyOS Güncellemesi Yayınlandı

HarmonyOS güncellemesi, Mate 60 serisinin fotoğraf çekme yeteneklerinde önemli iyileştirmeler vaat ediyor. Kullanıcılar, çeşitli çekim senaryolarında daha iyi görüntü kalitesi bekleyebilirler. Özellikle telefoto fotoğraflar, yakınlaştırma yapıldığında daha keskin ayrıntılara olanak tanıyan artan netlikten yararlanacak. Ayrıca, portre modu da daha fazla netlik ve portre çekimleri için daha doğal bir görünüm ile bir yükseltme görüyor.

Mate 60 Pro+ ve Mate 60 RS Master modelleri, HarmonyOS güncellemesi ile “Akıllı Tarama” adı verilen yeni bir erişilebilirlik özelliği kazanıyor. Bu işlev, kullanıcıların telefon masaüstü modundayken hızlı QR kodu taraması ve ödeme başlatması için telefonun arka kamerasından yararlanmasına olanak tanıyor. Peki Huawei akıllı tarama nasıl çalışıyor?

Ekranda bir QR kodu istemi belirecek.

Telefonun arkasına çift tıklayın veya masaüstünün altındaki QR kodu istemine dokunun.

Başarılı bir şekilde tanındıktan sonra (bir bip sesi eşliğinde), ilgili hizmet sayfasına yönlendirilirsiniz.

Bir uygulamayı başlatmak veya bir web sitesini ziyaret etmek gibi istenen eylemi tamamlamak için ekrandaki istemleri izleyin.

Birleşik ödeme kodları veya birden fazla kod içeren durumlar için varsayılan ödeme yöntemi otomatik olarak kullanılacaktır.

Akıllı Tarama şu anda Mate 50 serisi, Mate X3 serisi, Mate 60 serisi ve Pura 70 serisi dahil olmak üzere belirli Huawei modellerinde mevcut. Yeni HarmonyOS güncellemesi ile Huawei Mate 60 serisi de en güncel özelliklere kavuşmuş oldu.

HarmonyOS 4.2.0.130 güncellemesi, kamera iyileştirmelerinin ötesinde genel sistem kullanıcı deneyimini de geliştiriyor. Güncelleme ayrıca sistem güvenliğini artırmak için en son Haziran güvenlik yamalarını da entegre ediyor. Bu sayede Mate 60 serisi kullanıcıları, cihazlarını daha güvenli ve optimize edilmiş bir şekilde kullanabilecekler.

Huawei’nin Mate 60 serisi için sunduğu HarmonyOS 4.2.0.130 güncellemesi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir dizi yeni özellik ve optimizasyon içeriyor. Kamera performansındaki artış, yeni erişilebilirlik özellikleri ve genel sistem optimizasyonları, bu güncellemeyi Mate 60 serisi kullanıcıları için vazgeçilmez kılıyor. En son özelliklere ve güvenlik yamalarına erişmek için cihazınızı güncellemeyi unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei HarmonyOS ile Android’e rakip olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!