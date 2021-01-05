Akıllı Telefonlar
HarmonyOS diğer Çinli üreticiler tarafından kullanılabilir
HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen Android’e rakip bir işletim sistemi. Gelen haberlere göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, Google servislerine erişimlerinin engellenmesi durumunda, bu işletim sistemini telefonlarında kullanabilecek.
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Huawei, son yılların yükselen teknoloji şirketlerinden biriydi. Çinli şirket özellikle P ve Mate serisi akıllı telefonlarıyla ve teknoloji altyapılarıyla Dünya çapında bir başarı ve büyüme gerçekleştirmişti. Daha sonra Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından casuslukla suçlanmış, bu durumun bir sonucu olarak da ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmıştı. Ambargo sonrası Google servislerine de erişmesi yasaklanan Çinli teknoloji devi, çareyi kendi işletim sistemini geliştirmekte . HMS servisleri ve App Gallery isimli kendi uygulama mağazasını da geliştiren Çinli şirket, bir yandan açık kaynaklı Android üzerine bu sistemleri geliştirmeye devam ederken, bir yandan da HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştirmekte. Son gelen açıklamalara göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, eğer Google servislerine erişimleri engellenirse bu işletim sistemini kullanabilecek.
HarmonyOS başka üreticiler tarafından da kullanılabilir
Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinden herhangi biri Google servislerine erişim sorunu yaşarsa, HMS sistemlerine ve HarmonyOS’a erişim sağlayabilecek. Kaynağa göre HarmonyOS’un başka çipsetlerde çalışması için öncelikle kaynak kernel kodunun baştan yazılması gerekiyor. Şirket, henüz bu konuda bir adım atmamış olsa da yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalar yapacak gibi görünüyor. Eğer durum böyle olursa, Huawei hem bir telefonlarıyla hem de bir servis sağlayıcı olarak Google ile doğrudan rekabet halinde olacak.
HMS gelişmeye devam ediyor
Ambargo sonrasında pes etmeyen Huawei, kendi uygulama marketini ve kendi HMS servislerini geliştirmeye yöneldi. Bu konuda çalışmalar da tam gaz devam ediyor. Hali hazırda oldukça büyük bir markete sahip olan şirket, hem uygulama sayısını arttırmak hem de bu uygulamaların servisleriyle sorunsuz çalışması için yoğun bir çaba gösteriyor. Huawei, aynı zamanda App Gallery için geliştirilen uygulamaların ve HMS servislerinin çok kolay bir şekilde HarmonyOS ile uyumlu hale getirilebildiğini belirtti. Şirketin çok yakın zaman içinde tüm Huawei cihazların, bu işletim sistemine geçebileceğini de belirtti.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G ile birlikte tanıtıldı!
Xiaomi‘nin büyüyen Mi 10 serisinin en son üyesi Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G yonga seti ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. Tanıtılan cihaz, Redmi Note 9 Pro 5G‘nin tasarımına ve bazı teknik özelliklerine sahip olacak. Yine Xiaomi tarafından üretilen Redmi serisinin aksine telefon, Hindistan’da üretilecek.
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Xiaomi Mi 10i, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi 10i, 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü uyarlanabilir 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile geliyor. Değişken ekran tazeleme hızı, videolarda 30 fps, oyunlarda 120 fps ve günlük kullanımda değişken hızlar sunuyor. Ayrıca ekran, HDR10+ uyumlu ve Widevine L1 sertifikasına sahip. Telefon, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Mi 10i, 5G destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alıyor.
Mi 10i, arka tarafta Samsung‘un 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HM2 sensörü ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Telefon, 33W hızlı şarj destekli 4.820 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Bunların haricinde cihazda stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Mi 10i, Pacific Sunrise, Midnight Black ve Atlantic Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihaz, 6/64 GB için INR 20,999 ($287), 6/128 GB için ise INR 21,999 ($300) fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun tepe model olan yüksek RAM kapasiteli 8/128 GB modeli ise INR 23,999($328) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın ön siparişleri 7 Ocak, asıl satışları ise 8 Ocak tarihinde başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X3, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo Find X3 Snapdragon 888 ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bir bir yeni detaylar ile karşımıza çıktığı şu günlerde, Oppo da Find X3 serisini yavaş yavaş karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olması beklenen cihaz, son olarak Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1134 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3660 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği kesinleşen Oppo Find X3, tam 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Tasarım detayları resmiyete kavuşmayan akıllı telefon beklentilere göre 6.7 inçlik QHD+ AMOLED ekran paneli ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda son dönemlerde alıştığımız yüksek ekran yenileme hızı değerlerinin bu modelde de yer alması beklenirken, ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı tahmin edilmekte. 50 MP‘lik Sony IMX766 lensinin arka tarafta kullanıcılarını karşılaması beklenirken, cihazın Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte kızışan rekabette öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 kamera özellikleri
Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni nesil telefonlarını tanıtacak. Samsung Galaxy S21 kamera özelliklerini sizler için listeledik.
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Geçmişte telefonlardaki bir kamera bile oldukça büyük bir olayken, bugün bu durum değişmiş durumda. Modern akıllı telefonlar, oldukça fazla kameraya sahip. Bugün giriş seviyesi bir akıllı telefonda bile üç, dört hatta beş kamerayla karşılaşılabiliyor. Ancak, çoğu kullanıcı uğruna para ödedikleri bu kameraların ne işe yaradığını bile bilmiyor. Teknolojiye ilgili kullanıcıların bile takip etmesi oldukça zorlaşan bu durum, yeni çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S21 kameraları için de geçerli. Çıkışına sadece 9 gün kalan telefonun, kamera özeliklerini sizler için derledik. Şirket S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç model tanıtacak. Bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile çıkacak olan telefonların hepsi, 5G özelliğine sahip olacak.
Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kamera özellikleri
Samsung’un bu iki akıllı telefon modeli arasındaki tek temel farkın, boyutu ve bataryası olması bekleniyor. İki telefon neredeyse birebir aynı teknik özelliklere ve birebir kamera özelliklerine sahip olacak. Bu modeller üç arka kameraya ve 1 adet ön kameraya sahip olacak. Bunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 10 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 12 MP ana kamera.
- F 2.0 diyaframa sahip 64 MP telefoto lense sahip kamera.
S21 Ultra kamera özellikleri
Standart Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus’a kıyasla daha fazla farka sahip olan bu modelde, hem donanım hem de kamera özellikleri anlamında Güney Koreli şirket, kullanıcılarına çok daha fazla şey sunuyor. Telefonun kamera özellikleri ise şunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 40 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 108 MP ana kamera.
- F 4.9 diyaframa sahip 10 MP telefoto kamera.
- F 2.4 diyaframa sahip 10 MP ikinci telefoto kamera.
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