HarmonyOS diğer Çinli üreticiler tarafından kullanılabilir

HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen Android’e rakip bir işletim sistemi. Gelen haberlere göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, Google servislerine erişimlerinin engellenmesi durumunda, bu işletim sistemini telefonlarında kullanabilecek.

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Huawei, son yılların yükselen teknoloji şirketlerinden biriydi. Çinli şirket özellikle P ve Mate serisi akıllı telefonlarıyla ve teknoloji altyapılarıyla Dünya çapında bir başarı ve büyüme gerçekleştirmişti. Daha sonra Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından casuslukla suçlanmış, bu durumun bir sonucu olarak da ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmıştı. Ambargo sonrası Google servislerine de erişmesi yasaklanan Çinli teknoloji devi, çareyi kendi işletim sistemini geliştirmekte . HMS servisleri ve App Gallery isimli kendi uygulama mağazasını da geliştiren Çinli şirket, bir yandan açık kaynaklı Android üzerine bu sistemleri geliştirmeye devam ederken, bir yandan da HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştirmekte. Son gelen açıklamalara göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, eğer Google servislerine erişimleri engellenirse bu işletim sistemini kullanabilecek.

HarmonyOS başka üreticiler tarafından da kullanılabilir

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinden herhangi biri Google servislerine erişim sorunu yaşarsa, HMS sistemlerine ve HarmonyOS’a erişim sağlayabilecek. Kaynağa göre HarmonyOS’un başka çipsetlerde çalışması için öncelikle kaynak kernel kodunun baştan yazılması gerekiyor. Şirket, henüz bu konuda bir adım atmamış olsa da yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalar yapacak gibi görünüyor. Eğer durum böyle olursa, Huawei hem bir telefonlarıyla hem de bir servis sağlayıcı olarak Google ile doğrudan rekabet halinde olacak.

HMS gelişmeye devam ediyor

Ambargo sonrasında pes etmeyen Huawei, kendi uygulama marketini ve kendi HMS servislerini geliştirmeye yöneldi. Bu konuda çalışmalar da tam gaz devam ediyor. Hali hazırda oldukça büyük bir markete sahip olan şirket, hem uygulama sayısını arttırmak hem de bu uygulamaların servisleriyle sorunsuz çalışması için yoğun bir çaba gösteriyor. Huawei, aynı zamanda App Gallery için geliştirilen uygulamaların ve HMS servislerinin çok kolay bir şekilde HarmonyOS ile uyumlu hale getirilebildiğini belirtti. Şirketin çok yakın zaman içinde tüm Huawei cihazların, bu işletim sistemine geçebileceğini de belirtti.

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