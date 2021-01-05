Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G ile birlikte tanıtıldı!

Xiaomi‘nin büyüyen Mi 10 serisinin en son üyesi Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G yonga seti ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. Tanıtılan cihaz, Redmi Note 9 Pro 5G‘nin tasarımına ve bazı teknik özelliklerine sahip olacak. Yine Xiaomi tarafından üretilen Redmi serisinin aksine telefon, Hindistan’da üretilecek.

İlginizi çekebilir: Galaxy M02s, teknik özellikleri ve fiyatıyla görüntülendi!

reklam

Xiaomi Mi 10i, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi 10i, 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü uyarlanabilir 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile geliyor. Değişken ekran tazeleme hızı, videolarda 30 fps, oyunlarda 120 fps ve günlük kullanımda değişken hızlar sunuyor. Ayrıca ekran, HDR10+ uyumlu ve Widevine L1 sertifikasına sahip. Telefon, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Mi 10i, 5G destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alıyor.

Mi 10i, arka tarafta Samsung‘un 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HM2 sensörü ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Telefon, 33W hızlı şarj destekli 4.820 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Bunların haricinde cihazda stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Mi 10i, Pacific Sunrise, Midnight Black ve Atlantic Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihaz, 6/64 GB için INR 20,999 ($287), 6/128 GB için ise INR 21,999 ($300) fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun tepe model olan yüksek RAM kapasiteli 8/128 GB modeli ise INR 23,999($328) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın ön siparişleri 7 Ocak, asıl satışları ise 8 Ocak tarihinde başlayacak.