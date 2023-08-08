Huawei, ürün yelpazesini ve faaliyet alanlarını farklı sektörlere genişletme çabalarını sürdürüyor. Bu çabalar arasında otomotiv sektörü de yer alıyor. Şirket, uzun süredir otomotiv alanına yatırım yapmaktadır ve en son duyurduğu ürün, ilk tamamen elektrikli spor sedanı olan Huawei Luxeed’dir. Bu araç, HarmonyOS 4 işletim sistemini içeriyor ve yenilikçi bir tasarımla bu çeyrekte piyasaya sürülecek.

Huawei, önümüzdeki çeyrekte ilk saf elektrikli spor sedanını pazara sunma hazırlıkları içinde. Şirketin otomotiv sektörü stratejisi çerçevesinde geliştirilen bu yeni araç, HarmonyOS 4 işletim sistemine sahip olacak ve bu alandaki öncülerden biri olacak. Huawei’nin tanıtım posterine göre, aracın şık ve aerodinamik bir tasarımı bulunmak.

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Aracın ön kısmı büyük yuvarlak farlarla donatılmış ve “LUXEED” yazılarıyla süslenmiş kapalı bir ızgara tasarımına sahiptir. Bu detaylar, aracın modeli hakkında ipuçları vermektedir. Yan tarafta ise kırmızı fren kaliperleri ile uyumlu siyah jantlar bulunmakta ve gizli kapı kolları sportif bir görünüm katacak.

Ayrıca, aracın tavanında akıllı sürüş özelliklerini destekleyen bir radar bulunuyor. Huawei’nin ilk tamamen elektrikli spor sedanını piyasaya sürmesi, şirketin rekabetçi elektrikli araç pazarına girişini işaret ederken, aynı zamanda otomotiv sektöründeki kararlılığını da gösteriyor.

Huawei, son yıllarda otomotiv teknolojilerine büyük yatırımlar yapmış ve Cyrus ve BAIC gibi otomobil üreticileriyle işbirlikleri kurdu. Bu yeni aracın lansmanı aynı zamanda HarmonyOS 4 platformuna büyük bir destek sunuyor. Ayrıca, Luxeed’in tasarımının Chery’nin bazı araçlarında kullanılan tasarımla benzerlik göstereceği yönünde dedikodular var. Bu da Huawei ve Chery’nin bu aracı ortak çalışmalarla geliştirebileceği fikrini güçlendiriyor.