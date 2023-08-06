HUAWEI Mate 60 serisinin ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Bu videoda Eren HUAWEI Mate 60 Pro hakkında şimdiye kadar sızıntısı yapılan bilgiler topladı ve size aktarıyor.

Ekran tarafında 6.78 inç BOE yapımı OLED 120Hz panel kullanması beklenen telefonda 1.5K 1,280 x 2,880 piksel çözünürlüğü kullanması bekleniyor. Ayrıca 1440Hz PWM Karartma ile göz sağlığını da düşenecek olan markanın yeni telefonu 2.48mm çerçeve kalınlığı olacak. Ek olarak da Kunlun Glass korumayla gelecek. P40 ve Mate 30 Pro serisindeki gibi kamera adası bulunduracak olan Mate 60 Pro’ da selfie kamerası ve bir de 3DToF derinlik sensörü olacak. Apple iPhone 14 Pro serisindeki dinamik ada benzeri efektlere sahip olacak.

İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformuyla gelmesi beklenen HUAWEI Mate 60 Pro, SMIC yapımı yeni nesil HUAWEI’nin kendi işlemcisi ile de gelmesi beklenenler arasında. 8/256GB, 12/512GB ve 16/1TB versiyonlarıyla çıkması beklenen telefonun en üst versiyonu Porsche Dizayn olarak gelmesi çok olası.

Kamera tarafında ise yenilikler gelmesi beklenenler arasında. Ana kamerasında 50MP IMX 989 sensörü, 13MP IMX680 geniş açı kamerası ve 64MP OV64B sensörüyle 3.5x optik zoom ve 8 cm yakınlıktan telemakro fotoğraflar çekebilen bir kamera bizle olacak. Bunun yanında F1.4 ve F4.0 arasında değişkenlik gösteren fiziksel diyafram da bulunacak. XMAGE 3.0 versiyonla daha iyi gece fotoğrafları ve manzara fotoğrafları çekmesi bekleniyor.

HUAWEI Mate 60 Pro, 5100 mAh boyutundaki bataryadan gücünü alması da çok olası. Ayrıca P60 Pro’daki gibi 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı da destekleyecek. Böylece amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlardan birisi haline gelecek.

Peki yakında tanıtılması beklenen HUAWEI Mate 60 Pro hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni işlemciyle gelecek mi? Yoksa yine Snapdragon işlemci ve 4G kombinasyonuyla mı gelecek? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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