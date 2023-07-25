ABD’nin ticaret yasağı sonrasında kendi işletim sistemini geliştiren Huawei, HarmonyOS 4.0 güncellemesini Ağustos ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei’nin dünya çapında birçok telefonunda kullanılan ve küresel kullanıcılar tarafından EMUI olarak bilinen işletim sistemi, HarmonyOS’un yeni sürümünde birçok yenilik ve geliştirmeye sahip olacak.

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Huawei’nin tüketici iş birimi CEO’su Richard Yu, HarmonyOS 4.0’ın bazı yeni özelliklerinden bahsetti. Bu özellikler arasında, Huawei arabaları için yeni ses iyileştirmeleri bulunuyor. Yeni işletim sistemi, araç içi sistemlerde birden fazla kullanıcının, cihazın, ekranın ve ses bölgesinin aynı anda kullanılabilmesine izin verecek. Ayrıca altı bölgeli ses kaynağı konumlandırma desteği de sunacak.

Telefonlar için HarmonyOS 4.0, mevcut sürüme göre önemli tasarım değişiklikleri ve yeni özelliklerle birlikte geliyor. Beta testi halihazırda devam ediyor ve P60, Mate 50 ve Mate 40 serileri gibi Huawei’nin en yeni amiral gemisi telefonları bu testlerde öncü oluyor. Ancak işletim sisteminin kullanımı şu anda Çin ile sınırlı ve bu durumun lansmanın ilk aşamalarında da devam etmesi bekleniyor.

HarmonyOS 4.0 geliştirici beta sürümünü kullanan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden olumlu deneyimlerini paylaştılar. Bu deneyimler arasında, işletim sisteminin gelişmiş akıcılığı, arayüz iyileştirmeleri ve yeni özellikleri bulunuyor. Özellikle Huawei’nin Dynamic Island özelliği, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.