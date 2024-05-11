TOGG bir süredir ülkemizde çok konuşuluyor. Bu bağlamda yerli otomobili satın alıp kullanan birçok kişi var. Son zamanlarda TOGG, yaptığı teslimatların yanı sıra birtakım problemleriyle de gündemdeydi. Geldiğimiz noktada bugün ise asgari ücretliler için uygun fiyatlı TOGG satışa sunulacağı konuşuluyor. Detaylara bakalım.

Asgari ücretliye ucuza TOGG satılacak!

Asgari ücretlileri ev sahibi yapabilmek için TOKİ projesi ortaya atılmıştı. Şimdi ise aynısı yerli otomobil için konuşuluyor. Konuşulanlara göre devlet, TOGG satın almak isteyen asgari ücretliler için uzun vadeli ve düşük faizli bir kredi programı sunacak.

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Bu kredi programı ile birlikte herkes minimum peşinatla kolayca bir TOGG sahibi olacak. Sızıntılara göre aracın fiyatı piyasada bulunan TOGG modelinin mevcut fiyatının yarısından biraz fazla olacak. Bunun haricinde maliyetlerin 2027 yılına kadar düşmesi planlanıyor. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman uygun fiyatlı yerli otomobilin 600 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.