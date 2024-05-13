Modern çalışma hayatı nedeniyle hepimiz iş ve ziyaretler amacıyla gün içinde birçok kez mekanlara yaya veya araç kullanarak giriş çıkış yapıyoruz. Bu ziyaretler sırasında turnikeden geçiş yapabilmek için ziyaretçi kartına ihtiyaç duyuyoruz. Bankodaki görevliler ise kartlarının güvenliğini sağlamak yani çalınması, kaybolmasını önlemek ve gelen kişileri kayıt altında tutmak için ziyaretçilerden üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik kartı, ehliyet ya da pasaportu talep ediyor.

Kritik bilgilerin nasıl saklandığı önemli

Bu noktada ziyaretçiler işlerini bir an önce halledebilmek için üzerinde TC Kimlik Numarası, Ad ve Soy ad, Doğum Tarihi gibi özel bilgilerin yer aldığı kimliklerini ziyaret tamamlanıp kartlarını iade edene kadar turnike bankosuna bırakıyor. Bu noktada ise kişisel verilenin güvenliği sorunu ortaya çıkıyor. Kişilerin özel bilgilerinin yer aldığı ve yetkililerin bile belli başlı durumlar dışında kısıtlı şekilde erişim sağlayabildiği kişisel verilerin sadece ziyaretçi geçiş kartı için verilmesinin akabinde hangi şekilde işlendiği ve muhafaza edildiğinin bilinmemesi ise bir dizi sorunu beraberinde getiriyor.

Karekod ile saniyeler içinde giriş çıkış mümkün

Geçiş sistemlerinin yenilikçi markası Armongate ise bina girişlerinde kimlik, ehliyet, pasaport ve araç ruhsatı alınması uygulamasına son vererek kişisel verilerin korunmasında öncü bir rol üstleniyor. Telefona karekod uygulamasıyla çalışan Ziyaretçi Yönetimi sistemiyle Armongate, kimlik almadan ve yasaları koruyarak saniyeler içinde giriş çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ziyaretçi Yönetim sistemi kişinin görüşeceği ilgili ve ziyarete geldiği marka ile kurumu güvenliğe bildirmesi, onay gelmesinin ardından kişinin cep telefonuna ya da e-postasına bir karekod gönderilmesi ve geçişin bu karekod ile hızlı şekilde gerçekleşmesinden oluşuyor. Aynı yöntem motorlu taşıtlarla giriş sırasında da kullanılıyor. Ziyaretçi aracın plakasının önceden bildirilmesi ya da o anda sisteme kaydedilmesiyle yine aynı şekilde hiçbir kimlik, ehliyet ya da ruhsat vermeye gerek kalmadan karekod ile çalışıyor. Ziyaretçi kendisine gelen karekodu VPass cihazına okutarak saniyeler içinde giriş ve çıkış işlemini gerçekleştirebiliyor.

Kişiler ve sorumlular yargılanabiliyor

Kişilerin bilgilerinin çalınması ya da kaybolması durumunda sadece ziyaret olarak kimliklerini ya da fotokopilerini veren kişiler, adlarına telefon hattı açılması gibi olumsuz tablo ile karşı karşıya kalabiliyor. Akabinde ise haberleri olmadan gerçekleşen yasa dışı eylemlerden sorumlu tutulup yargılanabiliyor. Öte yandan bu durumların meydana gelmesi halinde ise kişiler kimlik bilgilerini alan güvenlik görevlileri, amirleri ya da ilgili kurum, kuruluş yöneticileri hakkında davalar açabiliyor.

Yükümlülükten teknolojiye yatırımla kurtulmak mümkün

KVKK’nın korunmasının günümüzün en önemli yasal yükümlülükleri arasında bulunduğunun altını çizen Armongate COO’su Göksün Aktaş, “Binalara, ofislere, plazalara, kampüslere, Ar-Ge merkezleri ve aklınıza gelebilecek tüm alanlara girişte artık ziyaretçilerden üzerinde TC numarası bulunan kimlik kartı talep ediliyor. Kartlı geçiş yapılan alanlarda gerçekleşen bu uygulama ise ziyaretçinin çıkış yaparken kartı geri getirmesi ya da kaybetmesinin önüne geçmek için yürürlükte bulunuyor. Oysaki ziyaretçiler verdikleri bu kişisel bilgilerin kurum, kuruluş tarafından hangi şartlarda, nasıl korunduğu noktasında bilgi sahibi değiller. Verilerin çalınması, kaybolması durumunda ise kişiler yasal sorunlarla baş başa kalabiliyor. Bunun önüne ise geçiş teknolojilerini kullanmakla geçmek mümkün. Bulut tabanlı mobil geçiş sistemimiz ile ziyaretçiler kendilerine gelen bir SMS ya da e-postadaki karekodu kullanarak geçiş yapıyor ve kişinin bilgilerinin alınması, saklanması sorunu da ortadan kalkıyor” dedi.

Hem yaya hem araç ziyaretçi trafiği hızla düzenleniyor

Hem tekil ve çoklu ziyaretçiler hem de araçlarla gerçekleşen giriş çıkışlar için Ziyaretçi Yönetimi’nin başarıyla kullanıldığına dikkat çeken Göksun Aktaş, şu ifadeleri kullandı: “Ziyaretçiler ister yaya isterse araçlarıyla gelmiş olsun SMS ya da e-posta ile gelen karekodu kullanarak saniyeler içinde binalara, mekanlara giriş yapabiliyorlar. Aynı zamanda araçlar için daha sonra plaka tanınarak tekrar aynı işlemin yapılmasına da gerek kalmadan hızla giriş çıkış işlemi gerçekleşiyor. Bina yönetimleri en çok hangi isme, hangi alana ziyaretçi geldiğini tespit edebiliyor. Binalarını ziyaretlere uygun dizayn edebiliyor iş gücünü buna uygun şekilde düzenleyebiliyor. Öte yandan bina yönetimleri de eğer kimlik bilgilerinin kendilerinin sorumluluğu altındayken kaybolduğu kanıtlanırsa doğacak hukuki yaptırımdan kurtulmuş oluyorlar.”