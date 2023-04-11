Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin 2019-2020 yıllarında piyasaya sürülen daha fazla amiral gemisi modelini destekleyerek erişim alanını genişleteceğini duyurdu. Şirket, Huawei Nova 10 SE ve Honor 30, Honor V30, Honor 30 Pro, Honor V30 Pro, Honor 30 Pro+ ve Honor Play4 Pro gibi çeşitli Honor cihazları da dahil olmak üzere yedi model için HarmonyOS 3’ün resmi sürümünü yayınlamayı planlıyor.

Şirket ayrıca Nisan ayı ortasında Honor 30S, Honor 10, Honor 30 Youth Edition, Honor V10, Honor 20S, Honor Play4T Pro, Honor X10, Honor 9X, Honor X10 Max, Honor 9X Pro, Honor 20 Youth Edition, Honor 10 Youth Edition, Honor 20i, Honor Play3 ve Honor 8X gibi çeşitli Honor cihazlarını içeren Beta işe alım modellerini başlatmayı planlıyor.

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Halka açık beta işe alım modelleri arasında Huawei Nova 6 SE, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova 5i, Huawei Nova 5z, Huawei Nova 4, Huawei Enjoy 20 5G, Huawei Nova 4e, Huawei Enjoy 20 Pro 5G, Huawei Enjoy Z 5G yer alacak, Huawei Enjoy 20 Plus 5G, Huawei Enjoy 10S, Huawei Enjoy 9S, Huawei Enjoy 10 Plus, Huawei Maimang 9 5G, Huawei Maimang 8, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor Magic2, Honor V20 Moschino ortak markalı versiyon, Honor Play4, Huawei MatePad 10. 4 inç ve Huawei MatePad 5G 10.4 inç telefonları yer alıyor.

Duyuru, Huawei’nin HarmonyOS’u geliştirmeye kararlı olduğunun ve onu gelecek stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğünün açık bir işaret. Daha fazla cihaz desteği ve daha kolay bir yükseltme süreci ile kullanıcıların en yeni HarmonyOS’a ne kadar hızlı yükseltme yaptıklarını görmek ilginç olacak.