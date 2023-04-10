Google, her yıl düzenlediği yazılım geliştiricilere yönelik Google I/O 2023 etkinliğini bu yılın Mayıs ayında San Francisco, California’da yapmayı planlıyor. Etkinlikte, Android, Chrome OS ve diğer ilgili konularda teknik sunumlar ve tartışmalar yer alacak. Bu yıl en çok beklenen unsurlardan biri, Android 14 sürümünün ve yeni Pixel cihazlarının duyurulması olacak.

Geçtiğimiz yılki Google I/O etkinliğinde, Google Android 13 Beta’nın yanı sıra Pixel 6a, Pixel 7 serisi ve Pixel Watch gibi yeni donanımları tanıtmıştı. Bu yılki etkinlikte de Android’in bir sonraki sürümünün önizlemesiyle birlikte olası donanım duyurularının yer alması bekleniyor. Google CEO’su Sundar Pichai, Google I/O 2023’ün resmi tarihini bir tweet ile duyurdu ve şimdiden kullanıcılara davet e-postaları gönderilmeye başlandı. Etkinlik 10 Mayıs’ta gerçekleşecek.

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Google Bard, Google I/O 2023’te beklenen yapay zeka odağının en iyi örneği olacak. Google’ın etkinlikte Pixel 7a ve Pixel Fold’u tanıtabileceğine dair söylentiler de var. Geçtiğimiz yıl Google, geliştirici konferansında Google Pixel Tablet’i tanıtmıştı, ancak henüz halka açıklanmamıştı. Bu yılki etkinlikte cihazın lansman tarihi ve fiyatının açıklanması bekleniyor.

Android 14, beta sürümünün tanıtımıyla birlikte etkinlikte yer alacak. Etkinlikten kısa bir süre sonra, Android 14 Beta’nın Mayıs ayında çıkması bekleniyor. Yakında çıkacak Android 14 sürümü için Xiaomi, Android Beta sürümü için MIUI beta testlerini açmayı planladığını duyurdu.

Google I/O 2023’e biraz daha zaman olsa da, yeni Pixel cihazları ve yakında çıkacak Android 14 sürümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Google’ın etkinlikte neler sunacağına dair pek çok beklenti var. Siz de