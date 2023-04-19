Dün Xiaomi yaptığı bir lansmanda Xiaomi 13 Ultra’yı tanıttı. Xiaomi 13 Ultra haricinde Çinli şirket, yeni tablet serisi olan Xiaomi Pad 6 serisini de piyasaya sürdü. Ancak lansman bunlarla sınırlı değildi. Tüm lansmanlarında mutlaka yeni ekosistem ürünlerini tanıtan Xiaomi, bu lansmanında da yeni bluetooth hoparlörünü ve Xiaomi Smart Band 8 isimli yeni akıllı bilekliğini de tanıttı. Bluetooth hoparlörün detaylarına göz atalım.

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Xiaomi Sound Move, 4 üniteli çift simetrik stereo hoparlörler ile birlikte geliyor. Bu hoparlörlerin en önemli özelliği ise Harman Kardon destekli olması. Bu hoparlörler 90 desibele kadar ses sunabiliyor.

Tasarım tarafında kaloriferi andıran bir tasarıma sahip olan ürün 568 g ağırlığında ve 17,7 x 5,55 x 5,55 cm boyutlarında.

Xiaomi Sound Move Bluetooth hoparlör, IP66 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde ürün toza ve suya dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hoparlörün Air Play 2 ve Bluetooth 5.3 destekleri bulunuyor.

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Bluetooth hoparlörlerin en önemli özelliklerinden birisi de pil ömrü. Xiaomi Sound Move, akıllı modda 21 saate kadar kullanım süresi, 5.5 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Bluetooth hoparlör USB Type – C arayüzünden şarj oluyor.

Xiaomi Sound Move Taşınabilir Bluetooth hoparlör, 699 Yuan (yaklaşık olarak 100 dolar) fiyat etiketiyle geliyor. Bluetooth hoparlör önümüzdeki günlerde Çin’de satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.