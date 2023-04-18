Xiaomi‘nin uzun zamandır beklenen kamera canavarı Xiaomi 13 Ultra bugün Çin’de düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi bu telefon 2023 yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. Güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken telefona gelin özellikleri ile yakından bir göz atalım.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 13 Ultra’da bizi 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli QHD+ çözünürlüğünde TCL CSOT C7 AMOLED karşılıyor. Ama en önemlisi 2600 cd/m2 gibi etkileyici bir değere ulaşan parlaklık. Şu anda bu, 2023’ün tüm amiral gemileri için maksimum değer. PWM frekansı ise 1920 Hz olarak açıklandı.

Ekran tarafında şimdiye kadar ki en iyi deneyimlerden birini sunan telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini görünüyoruz. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği olan bu telefonun 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama seçeneği de yer alıyor.

Xiaomi kendi geliştirdiği halka soğutma pompası ısı dağılımı teknolojisi geleneksel ısı dağılımı VC’nin %300’ü kadar ısı dağılımı kapasitesine sahip. Xiaomi, 4k 60 karede sürekli çekim olsa bile kareleri düşürmediği söyleniyor.

All-Pixel Focus, DOL-HDR teknolojisi ve LN2 gürültü azaltmayı destekliyor. Xiaomi, görüntüleri 0.8 saniyede yakalamak için çift tıklayabilirsiniz diyor.

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Telefonda Surge P2 şarj çipi ve Xiaomi Surge G1 güç yönetimi çipi, kendi geliştirdiği çift kanatlı anten grubu var, bu nedenle tam frekans sinyali %58 artırıldı.

Telefonda 6 odak uzaklığına sahip dörtlü 50MP arka kameralar, Leica optikleri ve Leica ortak mühendislik Summicron lensi bulunuyor. Telefonda 50MP 23mm Leica ana kamera, 1 inç IMX989 sensörü ve ƒ/1.9 ile ƒ/4.0 arasında yeni bir fiziksel iki duraklı diyafram açıklığı kullanıyor. 12 mm’de ultra geniş, 75 mm’de 3.2x telefoto ve 120 mm’de yeni süper telefoto için üçlü 50MP IMX858 sensörlerin yanı sıra In-Sensor-Zoom aracılığıyla ekstra 46 mm ve 240 mm uzunluklar vardır.

Xiaomi, kameralardan üçünün ƒ/2.0’dan daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olduğunu, bu da daha fazla ışık ve yumuşak, sığ bir alan derinliği getirdiğini ve daha kısa deklanşör sürelerine izin verdiğini, böylece doğal ve kaçırılmayacak anların daha hızlı yakalandığını söyledi.

Telefon uçtan uca Dolby Vision kaydını ve oynatmayı destekliyor. Ayrıca 14 bit Ultra RAW fotoğrafların yanı sıra 8K video ve 10 bit Log’u da destekliyor.

Sokak fotoğrafçıları tarafından yaygın olarak kullanılan hiperfokal mesafe çekim yönteminden esinlenerek, odak noktasını manuel olarak ayarlayarak ve daha sonra anı sadece 0.8 saniye içinde başlatıp yakalayarak odaksız anlık görüntüler çekmeye izin veren yeni bir Hızlı Çekim modu var.

What’s so ultra about #Xiaomi13Ultra‘s camera? 🟠📷🔴 #AShotAbove ✅Compact high-performance optical lens

✅High-order polynomial lens design

✅Professional optical material

✅All new optical lens structure pic.twitter.com/Jwzl3l0RFp — Xiaomi (@Xiaomi) April 18, 2023

Telefonun, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjın yanı sıra ters kablosuz şarj desteği ile 4900mAh kapasiteli batarya ile geldiğini de belirtelim. Telefon 899 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürümü ise 1.100 dolardan satılacak.

Xiaomi 13 Ultra teknik özellikleri

6.73 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 çözünürlüğündeAMOLED 20:9 HDR10 + ekran, 1-120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2600 nit’e kadar tepe parlaklığı, 1920Hz PWM karartma, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus koruması

Adreno yeni nesil GPU’lu Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

256GB (UFS 4.0) depolama alanına sahip 12GB LPPDDR5X RAM

512GB / 1TB UFS 4.0 depolama ile 16GB LPPDDR5X RAM

1 inç Sony IMX989 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.9 – f/4.0 değişken diyafram, 23mm odak uzaklığı, HyperOIS, 8P asferik lens, LED flaş, 50MP Sony IMX858 f/2.2 diyaframlı 122° ultra geniş açılı lens, f/1.8 diyaframlı 50MP Sony IMX858 telefoto kamera, 75mm eşdeğer odak uzaklığı, OIS, 3.2x optik zoom, f/3.0 diyaframlı 50MP Sony IMX858 periskop telefoto kamera, 120mm eşdeğer odak uzaklığı, OIS, 10x optik zoom, 120x dijital yakınlaştırma, Leica Summicron optik, Dolby Vision HDR video kaydı, 8K video kaydı

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP RGBW ön kamera

Kalp atış hızı izlemeli ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Toza ve suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 163.18×74.64×9.06 mm

Ağırlık: 227 gram

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C USB 3.2 Gen 1, NFC

90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj – Ters kablosuz şarj ile 5000mAh (Tipik) pil